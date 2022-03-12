طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

«وصل خرج قتل» كانت هذه هى آخر كلمات ارتبطت بصورة طفل الصم والبكم فهد محمود الذى قتل بمدينة الغردقة بعد تغيبه على مدار يومين قبل اكتشاف جثته غارقة فى دمائه البريئة.

كانت آخر صورة التقطت له قبل وفاته من أحد مدرسيه وخلفه سبورة المدرسة التى كان مكتوب عليها تلك الكلمات وتظهر خلف الطفل بصورة واضحة.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعى تلك الكلمات خاصة وأنها الصورة الوحيدة المنتشرة للطفل ورغم أن الصورة انتشرت خلال عمليات البحث عن الطفل خلال اليومين الماضيين الا أنه لم يلتفت أحد لتلك الكلمات.

وكشف مصدر بالمدرسة أن هذه هى أخر كلمات كان يتعلمها الطفل فى أحد الدروس مع زملائه وتم تكريمه بعد أن أجاد كتابتها وتفاعل بشكل جيد مع المدرس الذى أخرجه ليلتقط له صورة ويكرمه وسط زملائه ، لتكون رسالة غير مفهومة.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر على جثة لطفل من أطفال الصم والبكم غارقاً فى دمائه بمنطقة مساكن علام بمنطقة أبو عشرة وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ ظهر أمس الأول تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وبدأت المباحث الجنائية فى تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة .

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطار بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 14 عام حيث تبين من المعاينة وجود دماء بجثمان الطفل، وجرح قطعى، حيث تم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وكان الطفل قد تغيب عن منزلة منذ ظهر أمس الأول وهو من أطفال الصم والبكم وخرج بدون جهاز القوقعه.

أمر العميد أحمد رفعت، رئيس المباحث الجنائية بالبحر الأحمر بتشكيل فريق عمل من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران، مفتش المباحث والمقدم إسلام عبد الحميد رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، لكشف غموض ملابسات الحادث.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغردقة قد تلقت بلاغًا بتغيب طفل يدعي فهد محمود من الصم وضعاف السمع، وجرى تكثيف الجهود ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة.