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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

جثة
جثة

تستجوب النيابة العامة المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة.

حيث تلقت النيابة العامة أمس ، بلاغًا بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم - يبلغ أربعة عشر عامًا - بعد تغيبه عن مسكنه منذ التاسع من الشهر الجاري، وظهور جثمانه أسفل سُلَّم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فأُلقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.


وسألت النيابة العامة ، والديْ الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرحٍ طعنيّ بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها.

كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصويرًا لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيُّبه بعيدًا عن مسكنه مع شخص بالغ، وقد أفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.

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