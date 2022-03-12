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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات أوكرانية تطلق النيران على سفينة تجارية روسية

سفينة تجارية
سفينة تجارية

أفادت فضائية "روسيا اليوم" عن إطلاق قوات أوكرانية النار على السفينة التجارية الروسية "سورموفسكي 3064" في بحر آزوف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل حوالي 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب مع روسيا في 24 فبراير الماضي.

كما اقترح زيلينسكي إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في إسرائيل، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في بيلاروسيا وتركيا.

وقال إن المفاوضين الأوكرانيين والروس "بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا عن طرح إنذارات نهائية".

واعتبر رئيس أوكرانيا هذه التغيرات في المواقف التفاوضية بأنها "نهج جديد مختلف نوعيا"، مشيرا إلى أن هذا النهج مطلوب لإنجاح التفاوض بين طرفي النزاع.

الرئيس الأوكراني سفينة أوكرانيا روسيا السفينة التجارية الروسية سورموفسكي 3064

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