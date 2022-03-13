91 مليون قتيل.. محاكاة واقعية لنتائج حرب نووية بين أميركا وروسيا |فيديو

عرضت قناة " العربية " فيديو يوضح إمكانية موت نحو 91 مليون شخص ووقوع حالة كبيرة من الدمار والخراب في الساعات الأولي إذا حدثت حرب نووية .

وأوضح الفيديو، أن هناك سيناريوهات مرعبة تحاكي النتائج المتوقعة لاندلاع حرب نووية بين أمريكا وروسيا نشرته جامعة " برينستون " الأمريكية عام 2019، وجري إعادة نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ونوه الفيديو إلى أنه تم نشر هذه المحاكاة تزامنا مع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن المحاكاة التي نشرتها الجامعة تسلط الضوء علي العواقب الكارثية المحتملة للساعات الأولي من الحرب النووية الأمريكية الروسية وستتزايد بشكل كبير بسبب الإشاعات النووية .