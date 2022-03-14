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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق على سواحل الإسكندرية

صورة من عملية إنقاذ
صورة من عملية إنقاذ الطاقم

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية.

حيث ورد بلاغ من هيئة ميناء الأسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية "AYLA" للغرق وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد منهم 9 فرد سورى و 1 فرد هندى.

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم للسلطات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.

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القوات البحرية سواحل الإسكندرية الاسكندرية ميناء طرابلس ميناء الإسكندرية

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