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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان ومنافذ البيع في سمنود

صدى البلد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم، معرض أهلاً رمضان والمقام بمدينة سمنود على كورنيش النيل بجوار المجلس القديم،  وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية المدعمة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، بحضور الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

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وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض، مؤكداً أن هذه المعارض تأتي كخطوة لتوفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وخاصة خلال الشهر الفضيل.

كما تفقد المحافظ منفذ بيع السلع الغذائية الدائم والخاص بمديرية الزراعة والذي يقدم عدد من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، حيث أعرب المواطنين عن شكرهم  للمحافظ على توفير السلع بأسعار مناسبة مقارنة  بمثيلاتها في الأسواق.

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وأشار محافظ الغربية أنه جاري فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.

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محافظ الغربية وزارة الزراعة مديرية الزراعة الدكتور طارق رحمي المواطنين المعارض الاسماك

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