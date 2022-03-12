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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهلها رفضوا العريس.. طالبة تتخلص من حياتها داخل منزل أسرتها في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية ابوصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم  وفاة طالبة ثانوي من خلال إنهاء حياتها، شنقا بعد رفض أسرتها إتمام خطوبتها من أحد الشباب.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طالبة في الصف الثاني الثانوي، بقرية أبو صير، بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، تدعى ملك . ا، 16 سنة مشنوقة، داخل غرفتها، بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة.

وباشرت القيادات الأمنية  ومباحث مركز شرطة سمنود دورهم بالانتقال  إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة  والتحريات الأمنية  تبين العثور على جثة الطالبة معلقة في سقف الغرفة، ووجود أثار خنق بواسطة حبل حول العنق، وليس هناك آثار ظاهرية على الجسد.


وكشفت التحريات الأمنية أن الطالبة شرعت في التخلص من حياتها شنقاً بواسطة حبل إثر  رفض أسرتها إتمام الخطوبة من أحد الشباب كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى سمنود المركزي، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.

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