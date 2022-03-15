اقتصاد عمان| اللجنة الوطنية للتنافسية تعقد اجتماعها الأول للعام الجاري

عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية اجتماعها الدوري الأول لهذا العام، برئاسة الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة في قاعة التنمية بمبنى وزارة الاقتصاد.

و بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية،ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات منها التي تم إقرارها في الاجتماع الأخير للجنة، والخطة الإعلامية للمكتب الوطني للتنافسية التي يسعى المكتب من خلالها إلى الوصول إلى الشرائح المستهدفة من المسوحات الصادرة عن المنظمات الدولية إلى جانب توعية المجتمع عامة بكافة شرائحه.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي من المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بصفة رئيسة وضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، وسبل تعزيز موقع سلطنة عمان فيها.

يُذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية داخليًّا وخارجيًّا على رفع تصنيف سلطنة عمان وتحقيق مراتب متقدمة في التقارير والمؤشرات الدولية.