فريق الفرعون المفضل.. ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟

يلتقي فريق ليفربول مع آرسنال على أرضية ملعب الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح ليفربول بأربعة أهداف دون رد، على ملعب الأنفيلد.

وفيما يلي نعرض أرقام محمد صلاح أمام خصمه المفضل آرسنال:

خاص النجم المصري محمد صلاح 12 مباراة سابقة فاز فيها الدولي المصري مع ليفربول وتشيلسي في 7 مباريات، مقابل تعادلين، و3 انتصارات لأرسنال.

وسجل الفرعون المصري 8 أهداف وصنع 4 في مرمى آرسنال.

ويعتبر “الجانرز” من أكثر الفرق التي سجل بها صلاح بعد وست هام وواتفورد بـ9 أهداف لكل فريق.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول إلى تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما تحيط حالة من الغموض بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعد انهيار مفاوضات إدارة الريدز مع الفرعون بشأن تجديد العقد خلال الفترة الأخيرة.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أثار الجدل يوم الجمعة الماضي، بتصريحات حول ملف تجديد عقد محمد صلاح، حيث قال:" يتوقع “مو” أن يكون هذا النادي طموحا، لقد فعلنا ما بوسعنا بشأن التجديد ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرر الأخير في يد اللاعب".

وتابع كلوب :" كل شيء على ما يرام حتى الآن، محمد صلاح لم يرفض تجديد عقده ولم يوافق أيضا، دعونا ننتظر ولا داعي للقلق".

وسخر الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال يورجن كلوب من تصريحات يورجن كلوب بنشر عدد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا والصحفي بشبكة “سكاي سبورت" العالمية انهيار مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:صلاح ووكيله ليس لديهم أي نية لقبول أحدث عرض من ليفربول للتجديد، لقد انهارت المحادثات منذ ديسمبر الماضي".

وتابع رومانو:" أولوية محمد صلاح هي البقاء، ولكن ليس في الظروف الحالية، دعونا نرى ماذا سيفعل ليفربول في الفترة القادمة".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022 - 2023، ويحصل النجم المصري على راتب أسبوعي 200 ألف جنيه إسترليني.