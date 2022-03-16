عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسامة ربيع: نتعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية بحياد وخطط لتوسعة القناة

أسامة ربيع رئيس مجلس
أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

 أكد الفريق اسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل محايد، وفقا لاتفاقية القسطنطينية حيث نؤدي جميع الخدمات لضمان مرور جميع السفن بأمان تام وفي فترة زمنية لا تزيد على 11 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد ابو العينين، وسفراء فرنسا وايطاليا وألمانيا والنرويج وأعضاء شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

بعد قناة السويس.. جنوح سفينة جديدة لـ «إيفر جرين» في أمريكا

ربيع:تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قناة السويس غير ملموس..ولدينا سيناريوهات للتعامل معها..فيديو

وأضاف “ربيع” خلال كلمته، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ مقترح اعمال التوسعة الجديدة لقناة السويس يشمل تعميق المجرى من الكيلو 132 وحتى 162 ، في القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي قرب السويس.

كما يشمل المشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات من الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 قرب البحيرات المرة ليصبح لدى القناة قناتان  بطول 10 كيلو لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، وزيادة عدد السفن المارة بالقناة لتصل الى 6 سفن بواقع 3 بكل اتجاه.  

Real state Finance oil price أبو العينين هيئة قناة السويس مجلس ادارة هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

بوتين: العملية العسكرية بـ أوكرانيا مستمرة حتى النهاية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

تأجيل دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة إلى 13 أبريل

ترشيحاتنا

بعد مواجهة الإسماعيلي.. الجهاز الفني للاتحاد السكندري يقدم استقالته

تقارير صحفية: محمد صلاح أعطى برشلونة الضوء الأخضر للتفاوض معه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

بروتوكول تعاون بين «تحيا مصر» و«أبو هشيمة الخير» لرعاية 150 ألف أسرة

أوكرانيا تكشف عن موقفها في المفاوضات مع روسيا

تأييد إلزام محمد رمضان بتعويض 6 ملايين للطيار أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ