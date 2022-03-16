أسامة ربيع: نتعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية بحياد وخطط لتوسعة القناة

أكد الفريق اسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل محايد، وفقا لاتفاقية القسطنطينية حيث نؤدي جميع الخدمات لضمان مرور جميع السفن بأمان تام وفي فترة زمنية لا تزيد على 11 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد ابو العينين، وسفراء فرنسا وايطاليا وألمانيا والنرويج وأعضاء شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف “ربيع” خلال كلمته، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ مقترح اعمال التوسعة الجديدة لقناة السويس يشمل تعميق المجرى من الكيلو 132 وحتى 162 ، في القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي قرب السويس.

كما يشمل المشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات من الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 قرب البحيرات المرة ليصبح لدى القناة قناتان بطول 10 كيلو لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، وزيادة عدد السفن المارة بالقناة لتصل الى 6 سفن بواقع 3 بكل اتجاه.