بعد قناة السويس.. جنوح سفينة جديدة لـ «إيفر جرين» في أمريكا

بعد مرور عام على جنوح سفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس، تكررت الواقعة بجنوح سفينة جديدة للشركة نفسها “إيفر جرين” في ولاية ماريلاند الأمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يقول المسؤولون المحليون إن سفينة “إيفر فوروارد” غادرت ميناء بالتيمور ليلة الأحد في طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا ، لكنها استقرت في خليج تشيسابيك.

وكل من السفينتين “إيفر جيفن” و"إيفر فوروارد" مملوكتان لنفس الشركة التايوانية “إيفر جرين”.

كانت قد جنحت السفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس لمدة 6 أيام مما تسبب في اضطراب صناعة الشحن البحري في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لإدارة ميناء ماريلاند (MPA) ، فإن اسم “إيفر فوروارد” الذي يحمل اسمًا مثيرًا للسخرية لا يؤثر حاليًا على العبور عبر ميناء الولايات المتحدة.

كانت السفينة التي يبلغ ارتفاعها 1096 قدمًا تعبر من خلال قناة تسمى “كرايجيل”، التي يبلغ عمقها حوالي 15 مترًا، ومع ذلك ، قال متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن السفينة سافرت خارج القناة إلى المياه التي كان عمقها حوالي 7.5 متر.

وما زالت قوات خفر السواحل تحقق في كيفية جنوح السفينة، كذلك تعمل مع فريق الإنقاذ لسحب السفينة إلى مكان آمن، وحتى الآن لم تقع إصابات أو أضرار في السفينة الجانحة، وطلبوا من السفن القريبة إبطاء سرعتها والسفر في اتجاه واحد أثناء مرورها بالسفينة الثابتة.