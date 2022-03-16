عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قناة السويس.. جنوح سفينة جديدة لـ «إيفر جرين» في أمريكا

سفينة تابعة لشركة
سفينة تابعة لشركة إيفر جرين

بعد مرور عام على جنوح سفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس، تكررت الواقعة بجنوح سفينة جديدة للشركة نفسها “إيفر جرين” في ولاية ماريلاند الأمريكية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يقول المسؤولون المحليون إن سفينة “إيفر فوروارد” غادرت ميناء بالتيمور ليلة الأحد في طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا ، لكنها استقرت في خليج تشيسابيك.

txt

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

txt

قوات أوكرانية تطلق النيران على سفينة تجارية روسية

وكل من السفينتين “إيفر جيفن” و"إيفر فوروارد" مملوكتان لنفس الشركة التايوانية “إيفر جرين”.

كانت قد جنحت السفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس لمدة 6 أيام مما تسبب في اضطراب صناعة الشحن البحري في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لإدارة ميناء ماريلاند (MPA) ، فإن اسم “إيفر فوروارد” الذي يحمل اسمًا مثيرًا للسخرية لا يؤثر حاليًا على العبور عبر ميناء الولايات المتحدة.

كانت السفينة التي يبلغ ارتفاعها 1096 قدمًا تعبر من خلال قناة تسمى “كرايجيل”، التي يبلغ عمقها حوالي 15 مترًا، ومع ذلك ، قال متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن السفينة سافرت خارج القناة إلى المياه التي كان عمقها حوالي 7.5 متر.

وما زالت قوات خفر السواحل تحقق في كيفية جنوح السفينة، كذلك تعمل مع فريق الإنقاذ لسحب السفينة إلى مكان آمن، وحتى الآن لم تقع إصابات أو أضرار في السفينة الجانحة، وطلبوا من السفن القريبة إبطاء سرعتها والسفر في اتجاه واحد أثناء مرورها بالسفينة الثابتة.

ميناء السويس الولايات المتحدة السفن تايوان قناة السويس شركة فريق السفر العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

خوفا من حرب عالمية..الكونجرس يوجه دعوة عاجلة لأوكرانيا بشأن منطقة حظر الطيران

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: توجيهات بتكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق للتصدي لجشع التجار|فيديو

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 17

أحمد رفعت : تلقيت عروضاً من الدوري السعودي بعد كأس العرب

بعد صافرة النهاية.. جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على سيميوني بـ «الزجاجات»

بعد قناة السويس.. جنوح سفينة جديدة لـ «إيفر جرين» في أمريكا

أحمد رفعت : لا أمتلك عروضاً رسمية من الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ