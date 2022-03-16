تشيلسي يتعادل مع ليل 1/1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرض فريق تشيلسي الإنجليزي التعادل على مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم لليل جاء عن طريق التركي بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد التأكد من لمس جورجينيو لاعب تشيلسي الكرة بيده.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لـ تشيلسي بعدما تلقى تمريرة رائعة من جورجينيو، ليطلق تسديدة قوية في شباك ليل.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - جورجينيو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في لندن قد انتهت بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة.