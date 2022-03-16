عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يتعادل مع ليل 1/1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ليل
ليل

فرض فريق تشيلسي الإنجليزي التعادل على مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم لليل جاء عن طريق التركي بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد التأكد من لمس جورجينيو لاعب تشيلسي الكرة بيده.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لـ تشيلسي بعدما تلقى تمريرة رائعة من جورجينيو، ليطلق تسديدة قوية في شباك ليل.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - جورجينيو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في لندن قد انتهت بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة.

دوري ابطال أوروبا تشيلسي تشكيل تشيلسي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو ليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين

موضوعات متعلقة

النني بديلًا مع أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

فلاهوفيتش وموراتا يقودان تشكيل يوفنتوس أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا

كونتي يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

فيفا يسمح بفتح باب القيد للأندية للتعاقد مع اللاعبين الأوكرانيين

نهاية حقبة؟ أرقام سلبية لرونالدو بعد توديع دوري الأبطال

تقارير صحفية: محمد صلاح أعطى برشلونة الضوء الأخضر للتفاوض معه

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يقرر وقف مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من الإسماعيلي

دول الإمارات والكويت والبحرين ترفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

أرسنال يفرض التعادل السلبي في الشوط الأول أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

مزاد جديد لسيارات النقل البري .. تفاصيل

جونسون وولي العهد السعودي يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

تشيلسي يتعادل مع ليل 1/1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

نفوق سمكة قرش نادرة عمرها 500 عام |صور

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ