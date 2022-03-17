فيريرا يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة المسافرة الى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك الى أنجولا عبر طائرة خاصة في الثانية عشر والنصف ظهر غد الخميس على أن تصل بعد رحلة تستغرق سبع ساعات.

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.