يوتوبيا.. المجلس العربي للمسئولية المجتمعية يطلق مجلة إلكترونية متخصصة

أطلق المجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية، النسخة الرابعة من منتدى المرأة العربية تحت عنوان "إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة" اليوم برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.



وشهدت فعاليات المجلس، تكريم عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، و الميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والاسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات.



وعبرت راندا رزق خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.



وشددت على أنه سيتم تكريم ومنح جائزة المرأة العربية للسيدات الرائدات العظيمات والمتميزات في المشاركة المجتمعية في الوطن العربى في إطار دعم وتشجيع المجلس لمثل هده النمادج المشرفة لتدعم دور المرأة العربية في المجالات المختلفة كالتمكين الاقتصادى ودعم ذوى الهمم ومجالات المسئولية المجتمعية والتغيرات المناخية.



وأعلنت راندا رزق عن إطلاق مجلة متخصصة في تغطية أنشطة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة باسم مجلة "يوتوبيا" وهي منصة إلكترونية تعمل على زيادة الوعي المتعلق بالمسئولية المجتمعية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أطلقت اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على الدورة الحالية من ملتقى المرأة العربية في نسخته الرابعة.



ووجهت الشكر لجامعة الدول العربية لدعمه المتواصل ورعايته لهذا الملتقى الهام الذي يدعم المرأة العربية.



وحضر المنتدى أيضا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الواب، ولوردان دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة غادة لبيب، ومستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر الدكتورة لميس نجم، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، وراوية منصور عضو المجلس القومي للمرأة للعلاقات الخارجية.



وضم الحضور هالة ال خليفة نائب وزيرة الثقافة، ووزير مفوض بجامعة الدول العربية و مدير ادارة التنمية المستدامة و التعاون الدولي السفيرة ندي العجيزي، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية الدكتورة هدي بركة.



وجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية للريادة والتميز الرياضي في الوطن العربي سعادة الأستاذة الفاضلة/ نورة خليفة السويدي نيابة عن صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد ال نهيان من دولة الامارات العربية المتحدة

وضم الحضور من سلطنة عمان صاحبة السمو السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد، ومن المملكة العربية السعودية صاحبة السمو الأيرة رقية حمود الشبيب، وكاتبة المقال والكاتبة في مجال أدب الأطفال فنانة تشكيلية من المملكة العربية السعودية شاليمار شربتلي، ومن دولة قطر الوزيرة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر الشقيقة، ومن سوريا الأستاذة فلك الشام أديبة وشاعرة سورية.

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