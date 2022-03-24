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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ننجو فقط بفضل الله.. تعليق مثير من طليقة معتصم النهار بعد انفصالهما

معتصم النهار
معتصم النهار

خرجت لين برنجكجي -طليقة الفنان معتصم النهار- عن صمتها، وكتبت كلمات عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تلمح فيه إلى واقعة طلاقها التي أحدثت جدلًا خلال الفترة الأخيرة. 

وكتبت طليقة معتصم النهار، عبر انستجرام: «نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما نحن الآن، والحمد لله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا».

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رسميًا.. طلاق معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي

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طلاق معتصم النهار وزوجته يشعل تويتر

طلاق معتصم النهار 

يأتي ذلك بعدما أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته  لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعي برنامج MBCTrending، أن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته  لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر. 

 

أزمة معتصم النهار وزوجته 

يأتي ذلك بعدما، أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل اليوم السبت بعدما فوجيء الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.

وبالعودة إلى صفحة "برنجكجي" الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تبين انها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.

ووسط الاخبار المتداوله، التزم الفنان السوري معتصم النهار الصمت، وكذلك زوجته، فلم يردّا على كل الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

أعمال معتصم النهار

بدأت منصة "Tentime" بالتعاون مع "دراما شيلف" بتنفيذ أولى إنتاجاتها الأصلية، عبر مسلسل "صدى / إيكو" تأليف سيف رضا حامد، وإخراج محمد عبد العزيز، وبإشراف المنتج تمام سلامة.

وانطلقت عمليات تصوير المسلسل منذ أيام قليلة في استديوهات جُهزت خصيصاً لتصوير العمل بما يتناسب مع اللغة البصرية الجديدة للدراما، وستنتقل الكاميرا لاحقاً بين عدة مناطق جبلية وساحلية.

العمل يندرج ضمن النمط الاجتماعي التشويقي البوليسي، ويتألف من ثماني حلقات، قصته سورية خالصة بعيدة عن "فكرة البان آراب" وتعدد جنسيات أبطاله، وتقوم الحكاية على الغموض والإثارة وتتخللها حالات رومانسية تجمع بين شخصياته بإطار مختلف عما هو سائد.

يلعب بطولة العمل كل من: معتصم النهار الذي يعود للعمل في الدراما السورية بعد غيابه عنها لعدة سنوات، وقمر خلف ونادين خوري وعلي سكر وليا مباردي وهافال حمدي وشادي الصفدي، وغيرهم.

المنتج تمام سلامة أكد ضرورة العودة لإنتاج بعض الأعمال السورية الخالصة، وبين أن المنصة تسعى لدعم هذه الصناعة وطرحها بهوية بصرية جديدة بناء على النموذج القصير السائد حالياً وهو ال "mini series" لمواكبة عالم الديجيتال الذي يتيح إمكانية المشاهدة بأي وقت بعيداً عن برمجة المحطات التلفزيونية والتقيد بتوقيتاتها.

 

الدراما السورية 

وتحدث المخرج محمد عبد العزيز أن العمل سيشكل إضافة جديدة للدراما السورية على المستويين الدرامي والبصري مبيناً أنه ميال لنمط ‏"mini series" كونها تحقق الشرط السينمائي والمعرفي أكثر من الدراما التلفزيونية التقليدية، وتمهد للتحرر من سطوة العمل الرمضاني الثلاثيني الذي يكبل التوجه إلى فضاء غير تقليدي.

وبالتزامن مع تصوير "إيكو"، تعكف الشركتان المنتجتان على تكثيف التحضيرات لتنفيذ أعمال عديدة في لبنان والعراق والإمارات، ومن المقرر انطلاق تصوير أول تلك الأعمال في بيروت خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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