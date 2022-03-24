مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-3 -2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 24 - 3 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهتا إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية والبرتغال ضد تركيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى مباراة الصين ضد السعودية في التصفيات الآسيوية، ومواجهة البرازيل مع تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية.

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم:





ويلز X النمسا- الساعة 9:45 مساء

السويد X التشيك- الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

إيطاليا X مقدونيا الشمالية- الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

البرتغال X تركيا- الساعة 9:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :





استراليا X اليابان- الساعة 11:10 صباحا

كوريا الجنوبية X إيران- الساعة 1 ظهرا

فيتنام X عمان- الساعة 2 مساء

الصين X السعودية- الساعة 5 مساء

العراق X الإمارات- الساعة 7 مساء





مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم:



أوروجواي X بيرو- الساعة 1:30 فجر الجمعة

كولومبيا X بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الجمعة

باراجواي X الإكوادور- الساعة 1:30 فجر الجمعة

البرازيل X تشيلي- الساعة 1:30 فجر الجمعة - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم:



جامايكا × السلفادور- الساعة 1:05 فجر الجمعة