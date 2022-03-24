موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة

تتجه أنظار وقلوب جماهير الكرة المصرية مساء غدا الجمعة ل استاد القاهره لمتابعة مباراة المنتخب الأول أمام السنغال في إطار ذهاب الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢

موعد مباراة المنتخب والسنغال

وستقام مباراة المنتخب الأول أمام السنغال مساء الجمعة في تمام الساعه التاسعه والنصف مساء توقيت القاهره

القنوات الناقلة ل مباراة المنتخب والسنغال

وتذاع مباراة المنتخب والسنغال عبر قناة اون تايم سبورت

قائمة المنتخب لمواجهة السنغال



وضمت قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط نبيل إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي .



وشهدت قائمة المنتخب استبعاد كل من أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ ومصطفى فتحي بعد أن كان تم اختيارهم ضمن قائمة المحترفين التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام من قبل كارلوس كيروش.



واستبعد أيضا كيروش، محمد شريف مهاجم الأهلي من حساباته الفنية خلال مواجهتي السنغال المقبلتين وفضل الاعتماد على الثنائي مصطفى محمد ومروان حمدي في قيادة هجوم الفراعنة.

القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات

يلتقى مساء غد الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال فى ذهاب تصفيات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويختتم منتخب الفراعنة الكبار تدريباته غدا الخميس لمواجهة اسود التيرانجا الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطنى مباراة الإياب أمام السنغال يوم ٢٩ مارس الحالي فى داكار.

ويحظى منتخب مصر الوطنى بدعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب فضلا عن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الذين حضروا مران الفراعنة الكبار أمس الثلاثاء.



صدى البلد يستعرض قائمة القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات.

مباراة مصر والسنغال ذهابا وإيابا سوف تذاع عبر شاشات قناة اون تايم سبورت عبر تردد

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مباراة الجزائر و الكاميرون ذهابا وإيابا عبر القناة الجزائرية الثالثة وقناة الجزائريه الارضية بتردد

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H

27500

Biss: 1100000011000000

مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا عبر القناة الاولي المغربية وفق تردد

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وحرص الدكتور أشرف صبحى -وزير الشباب والرياضة- على حضور مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأعرب وزير الرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.