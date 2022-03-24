عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

كتب الإعلامي توفيق عكاشة، منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تعرضه لحالة من الاكتئاب، ومعاناته من الإفلاس. 

وكتب توفيق عكاشة، في منشوره عبر فيسبوك: «عندى حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل فى حياتى وأسأل نفسي ما أنا فاعل غداً لاشيء أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود فى دنيتى وفلس لم أتوقعه فى حياتى ولم أتخيل أنى أصل إلى هذه الحالة من الفلس». 

منشور توفيق عكاشة

بيع مقتنيات توفيق عكاشة

وكان نشر الإعلامي توفيق عكاشة -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة لطقم ملاعق، تبدو أنها من مقتنيات منزله، ليعرضها للبيع. 

وعلق توفيق عكاشة على الصورة قائلًا: «للبيع .. طقم معلقه وشوكه وسكينه كامل ألباكا المانى استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائى .. السعر 20 الف جنيه للجديه فقط على الخاص ونقبل التفاوض». 

txt

للتاريخ قصص| توفيق عكاشة يكشف سبب بيع مقتنيات منزله

txt

طقم معلقة وشوكة| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله بعد حكم حبسه

حكم حبس توفيق عكاشة

تصدر الإعلامي توفيق عكاشة مؤشرات البحث على جوجل بعد حكم المحكمة بتأييد حبسه في الدعوى المقامة ضده من مطلقته رضا الكرداوي.

محكمة جنح مدينة نصر قضت «حضوريا»، أمس الأربعاء بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه لصالح مطلقته رضا الكرداوي.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا فى الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

ألقى القبض على توفيق عكاشة ، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وكانت أخلت جهات التحقيق سبيل  الإعلامي توفيق عكاشة، في وقت سابق، من سرايا نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقالت رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله قائلة إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة ، في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يُنهي إجراءات سفرة،  بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه  120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.

محكمة الأسرة بمدينة نصر أصدرت أحكاما نهائية في عدة قضايا ضد الإعلامي توفيق عكاشة، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما، منها 900 ألف جنيه مجمدات نفقة، وغرامة 120 ألف جنيه، وحكم بالحبس سنة، وقضية سب وقذف. 

توفيق عكاشة الاعلامي توفيق عكاشة افلاس توفيق عكاشة حبس توفيق عكاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

موضوعات متعلقة

قطار الزواج فاتها.. قصة عدم زواج ميسرة وحرمانها من الأنجاب

في ذكرى عيد ميلادها.. قصة طلاق نادية الجندي بسبب رانيا يوسف

ننجو فقط بفضل الله.. تعليق مثير من طليقة معتصم النهار بعد انفصالهما

علمت بمرضها بعد رحيلها.. هالة صدقي تعلن وفاة ابنة خالتها

طليق أصالة عن صورته مع زوجها الحالي: تجاوزت المراحل القديمة منذ سنوات

يحتاج الدعاء.. أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي

لحظة وصول نوال الكويتية إلى السعودية لـ حفل ختام موسم الرياض

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر بالإمارات

ترشيحاتنا

الناتو يجري مناورات بحرية في المتوسط بمشاركة بلدان عربية

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

أوهمهن بقدرته على العلاج الروحاني لابتزازهن.. عقوبات رادعة تواجه دجال أسيوط

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة

قطار الزواج فاتها.. قصة عدم زواج ميسرة وحرمانها من الأنجاب

هل تحسب صلاة الفجر حاضرة إذا أديت قبل طلوع الشمس بدقائق ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ