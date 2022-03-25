أسعار التذاكر ما بين 30 و40 يورو.. ويجز: حفل غنائي بباريس قريبا

أعلن مغني الراب أحمد علي الشهير بـ"ويجز" إحيائه حفلا غنائيا في باريس قريبا، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بعد أيام من حفله النجاح الذي أثار جدلا كبيرا بسبب ملابسه في موسم الرياض مع زميليه مروان بابلو وعفروتو.

ونشر ويجز بوستر حفله في باريس، المقرر إقامته يوم 21 مايو المقبل، ضمن جولته الأوروبية التي لم يعلن عن باقي محطاتها بعد، وذلك في كباريه سوفاج، الذي يستضيف العديد من الحفلات الموسيقية.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل ويجز في باريس ما بين 30 يورو وحتى 40 يورو، التي فتح باب الحجر لها منذ ساعات.

أحدث أغاني ويجز

تمكنت أغنية بعودة يا بلادي ل ويجز من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

اغنية بعودة يا بلادي من فيلم كباتن الزعتري للمخرج والمنتج والممثل علي العربي، والتي يؤديها مغني الراب الشهير ويجز، وذلك بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجان دولي، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر.

وانطلق الفيلم في عرض خاص يوم الأحد 14 مارس في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light ، ثم يُعرض رسمياً للجمهور في الفترة من 23 إلى 31 مارس .

وعن أغنية الفيلم فقرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك. وتعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.

وبرغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، ومأكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.