عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسعار التذاكر ما بين 30 و40 يورو.. ويجز: حفل غنائي بباريس قريبا

بوستر حفل ويجز
بوستر حفل ويجز

أعلن مغني الراب أحمد علي الشهير بـ"ويجز" إحيائه حفلا غنائيا في باريس قريبا، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بعد أيام من حفله النجاح الذي أثار جدلا كبيرا بسبب ملابسه في موسم الرياض مع زميليه مروان بابلو وعفروتو.

 

ونشر ويجز بوستر حفله في باريس، المقرر إقامته يوم 21 مايو المقبل، ضمن جولته الأوروبية التي لم يعلن عن باقي محطاتها بعد، وذلك في كباريه سوفاج، الذي يستضيف العديد من الحفلات الموسيقية. 

 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل ويجز في باريس ما بين 30 يورو وحتى 40 يورو، التي فتح باب الحجر لها منذ ساعات. 

 

 

أحدث أغاني ويجز 

 

تمكنت أغنية بعودة يا بلادي ل ويجز من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

 

اغنية بعودة يا بلادي من فيلم  كباتن الزعتري للمخرج والمنتج والممثل علي العربي، والتي يؤديها مغني الراب الشهير ويجز، وذلك بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجان دولي، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر.

 

وانطلق الفيلم في عرض خاص يوم الأحد 14 مارس في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light ، ثم يُعرض رسمياً للجمهور في الفترة من 23 إلى 31 مارس .

 

txt

هل نحن في زمن الـ "ويجز"؟!

txt

ويجز: ليه موضوع اللاجئين ده مش بيتناقش ولا بيتسلط عليه الضوء

 

وعن أغنية الفيلم فقرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك. وتعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.

 

وبرغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، ومأكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.

ويجز حفلات ويجز أغاني ويجز بعودة يا بلادي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

بعد أيام من قرار رفع سعر الفائدة..تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الذهب

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني: إحباط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد

من أجل رحلة القمر.. ناسا تبحث عن بائع لـ مركبة فضائية جديدة

الحاج ضيوف: أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول.. وحسام حسن قدوتي

دعاء ليلة الجمعة لقضاء الحاجة .. تهتز له السماء في جوف الليل

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

عبد الستار صبري يطالب بإشراك لاعب الزمالك أمام السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ