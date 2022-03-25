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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"هرازيك".. عفروتو يشارك بأغنية راب مع عمرو سعد في مسلسل توبة| فيديو

عفروتو وعمرو سعد
عفروتو وعمرو سعد

نشر مغني الراب عفروتو أغنيته الجديدة "هرازيك" التي ستطرح ضمن أحداث المسلسل الرمضاني الجديد "توبة" الذي يقوم ببطولته عمرو سعد ويشارك به في الموسم المرتقب.

ويغني عمرو سعد برفقة عفروتو "هرازيك" ضمن أحداث مسلسل توبة، في فرح شعبي، وهي عودة لهذا النوع من المشاهد التي يشتهر بتقديمها في أعماله الدرامية. 

مسلسل "توبة" تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج أحمد صالح ويشارك في بطولته ماجد المصرى، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبو اليزيد، مايا دياب، انتصار، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، ويظهر عمرو عمرو سعد خلال أحداث العمل فى شخصية توبة صاحب محل مفاتيح ويعمل في البالة بمدينة بورسعيد.

مسلسل توبة تدور أحداثه  فى إطار إجتماعى شعبى ، حول شخص يرتكب بعض الاخطاء ، الا انه يقرر التوبة والتراجع عن هذا الطريق ، ولكن هنا من يحاول يدفعه الى الاستمار فى الطريق الأخر .

شارك الفنان محمد دياب متابعيه وجمهوره أفيش مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "توبة" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، منذ أيام.

وتصدر دياب الافيش " وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : وكتب "ابراهيم الدباح #رمضان2022 توبه".

عمرو سعد توبة عفروتو أغنية هرازيك Arts Entertainment

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