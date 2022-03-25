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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الحسيني يغني "العبد والشيطان" في افتتاحية أسبوع الزمالك الموسيقي|فيديو وصور

محمود الحسيني على
محمود الحسيني على مسرح الزمالك

عاد المغني الشعبي محمود الحسيني لإحياء الحفلات على مسرح الزمالك مساء الخميس، برفقة "الوايلي" في افتتاحية أسبوع الموسيقى. 

وقدم محمود الحسيني أغنيته الشهيرة "العبد والشيطان" على مسرح الزمالك بحضور عدد كبير من الجمهور الذي حرص على التواجد في حفله الأول منذ فترة طويلة. 

كان محمود الحسيني قد ابتعد عن الظهور والأضواء وقتا طويلا، وذلك بعدما تعرض لحادث خطير عام 2011، تسبب في فقدانه الذاكرة، التي عادت له تدريجيا على مدار السنوات التالية. 

وافتتحت فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان “الوايلي” وهو مغني راب مصري، وقدم العديد من أغانيه وسط تفاعل من الجمهور. 

من المقرر أن يشهد المهرجان أولى حفلات نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الاسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية،  على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي،  إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

محمود الحسيني العبد والشيطان مسرح الزمالك الوايلي Arts Entertainment

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