جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تبحث الفرص والتحديات بقانون المشروعات الصغيرة.. الأحد

تعقد جمعية مصنعي القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد عويضة الأحد المقبل اجتماعا بمقر الجمعية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وبحضور اللواء عبد الحليم مصطفى مدير عام الجمعية ومجلس إدارة الجمعية.



وجهت جمعية مصنعي القاهرة الجديدة الدعوة الى عدد من المسئولين للمشاركة ومنهم محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنائب واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين والمهندسة سلوى بيومي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة ورميح عبد الحسيب مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع القاهرة وهيئة المكتب وأيضا ممثلون عن مصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية وتحديث الصناعة.



ومن جانبه كشف المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن الاجتماع سيتناول عدداً من المحاور المهمة منها التعريف بالقانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات للمستثمرين بالمنطقة الصناعية وكذلك التحديات التي تواجه المستثمرين مع التراخيص وتسقيع الأراضي الصناعية.



مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة

ومن المقرر أيضا أن يبحث الاجتماع التحديات التي تواجه الصناعة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الدولار على عمليات استيراد مستلزمات الصناعة.



وأشار عويضة لى أن الصناعة المصرية تعد قاطرة التنمية ويجب الاهتمام بها وتذليل العقبات التي تواجها لان تعميق الصناعة والمنتج المحلي بشكل أكبر يحد من العمليات الاستيرادية وتـأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية عالميا وتأخر سلاسل الإمداد في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الشحن.



وأكد المهندس محمد أمين ممثل مستثمري القطامية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تعد لها الجمعية بالتشاور مع مجلس الإدارة مع مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بقطاع الصناعة مثل الجمارك والضرائب والتنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات المختلفة لدعم العمل بالمنطقة الصناعية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.