عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف: الروس المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا "خونة"

ميدفيديف: الروس المعترضون
ميدفيديف: الروس المعترضون على الحرب "خونة"

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، أن المواطنين المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا "خونة".


وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، إن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ الهجوم في أوكرانيا، بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتن.

وانتقد الروس الذين اعترضوا على الغزو، وتابع: "يمكنك أن تكون غير راض عن بعض قرارات السلطات وتنتقد السلطات. هذا أمر طبيعي. لكن لا يمكنك أن تتخذ موقفا ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب لأن هذه خيانة".

موسكو: 30 ألف قتيل وجريح أوكراني.. و5176 من روسيا خلال العملية العسكرية

نشرة أخبار العالم | اليوم الـ 30 من الحرب.. روسيا تدمر مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني.. حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد بوتين

وتقول مجموعة مراقبة مستقلة للاحتجاجات إن السلطات الروسية اعتقلت آلاف الأشخاص في وقت سابق هذا الشهر، في احتجاجات عمت البلاد ضد الهجوم على أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، قال ميدفيديف إنه من "الحماقة" الاعتقاد أن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.

وصرح المسؤول البارز بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي، ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، لكن بعد شهر من اندلاع الحرب يقول الكرملين إنه سيواصل العمليات حتى يحقق أهدافها المتمثلة في "نزع سلاح" أوكرانيا.

واستهدفت بعض العقوبات رجال الأعمال الكبار الذين يُعتقد أنهم مقربون من بوتن.

وقال ميدفيديف: "دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكن لأي من كبار رجال الأعمال هؤلاء أن يكون له حتى أصغر قدر من التأثير على موقف قيادة البلاد؟ أقول لكم بصراحة: لا، مستحيل".

روسيا أوكرانيا كييف بوتين موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

قبل وفاته.. أحمد حلاوة يكشف نصيحة الشيخ الشعراوي له بخصوص اعتزال الفن

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. واشنطن تعلن تطورا جديدا في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

لماذا نزل القرآن ؟وكم ليلة قدر في العام؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

سيدي با مدافع السنغال السابق: لم أتمنى مواجهة مصر.. الفراعنة يريدون الانتقام.. ورقم "12" كلمة السر في المباراة | حوار

خطيب الجامع الأزهر: التكافل ووحدة الصف ضمانة لتحقيق أمن المجتمع واستقراره

خير ما تستقبل به رمضان..خطيب المسجد النبوي يوصي بالمداومة على هذا العمل

وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ