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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار على إنستجرام

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة بجانب سيارتها وقامت بمشاركة صورتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية وناعمة .

 

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

 

وارتدت ديميت أوزديمير، توب بنطال جينز باللون الأزرق القاتم وعليه جاكيت وتر بروف باللون الكمشيري الفاتح بأكمام طويلة ، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

 

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وقامت ديميت أوزديمير، بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة وقامت بإرتداء ايس كاب عليه باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

 

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ وقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير، في إرتداء الأكسسورات المميزة؛ حيث اكتفت بإختيار ساعة يد بالون الذهبي وخاتم خطبتها ونظارة شمسية شفافة باللون البني، وهو ما أعطاه إطلالة بسيطة وساحرة.

 

حياة ديميت أوزديمير الأسرية

 

ديميت أوزديمير ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل “رائحة الفراولة” بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية. 

وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت أوزديمير

 

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوج والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"، حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

 

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