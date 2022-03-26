حملة مكبرة لتطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي في المنوفية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي وذلك تنفيذا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية والتي تضعها مع قدوم فصل الصيف بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب، أن الهدف من خطة التطهير والتعقيم الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لسوء استخدام بعض المواطنين.

واضاف، انه تم تطهير عدة شوارع بمدينة شبين الكوم حيث تم التطهير الليلى لنفق السمك ونفق البساتين كما تم تطهير شارع مسجد الذاكرين وشارع ابن الرشيد ؛ وسوف تستمر اعمال التطهير بمختلف المدينه طبقا للخطة الموضوعه تجنبا لحدوث اى انسدادات بالخطوط.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة ،وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات .

وتابع أن الشركة تفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين من بينها الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول ومن خلال تطبيق الموبايل ١٢٥ .

