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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة غرب مدينة كفر الشيخ.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التزام التجار والباعة بتوفير السلع المخفضة، محذرا من رفع أسعار السلع وعدم الالتزام بتخفيض الأسعار ما بين 15 لـ 30%.
 

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، ستشهد الأيام المقبلة افتتاح شوادر بمراكز المدن لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم بأسعار أقل من الاسواق، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والمنطقة الشمالية العسكرية.

محافظ كفر الشيخ مديرية التموين جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين الغرفة التجارية السلع الغذائية

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