محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة غرب مدينة كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التزام التجار والباعة بتوفير السلع المخفضة، محذرا من رفع أسعار السلع وعدم الالتزام بتخفيض الأسعار ما بين 15 لـ 30%.



وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، ستشهد الأيام المقبلة افتتاح شوادر بمراكز المدن لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم بأسعار أقل من الاسواق، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والمنطقة الشمالية العسكرية.