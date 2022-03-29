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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية| 28.9 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال اليوم الثاني، اتفاقيات وإطلاقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 28.9 مليار ريال (7.71 مليارات دولار)، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية “ واس” إنه تم مواصلة المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد" فعاليته حيث شهد توقيع أكثر من 21 اتفاقية وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.

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ووقعت "منشآت" مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية، وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم أمازون بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج التي تقدمها أمازون للبائعين.


وشملت الإطلاقات إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار)، كما وقّعت "منشآت" اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة 2 مليار ريال (ما يزيد عن 533 مليون دولار)، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، ووقع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون؛ منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال (مايزيد عن 293 مليون دولار)، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، كما أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليارات ريال (ما يزيد 936 مليون دولار).


وشمل اليوم الثاني أيضًا إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليار ريال (2 مليار دولار) للخمس أعوام القادمة.


ووقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال (ما يزيد عن 266 مليون دولار) واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، ووقّع بنك البلاد اتفاقية مع "منشآت" بتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب 2 مليار ريال (520 مليون دولار).


ووقّعت شركة "ثقة" اتفاقية تعاون مشتركة مع "منشآت"؛ لتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية لتوعية وتقديم إرشادات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وإطلاق منصة "اتكال".
 

وشهد اليوم الثاني أيضًا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووقعت الهيئة السعودية للسياحة اتفاقية مع "منشآت"؛ للتعاون في عدد من المبادرات التي تدعم المنشآت في المجال السياحي، كما وقع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اتفاقية تعاون؛ بهدف إطلاق مسرعة أعمال في المنطقة الشرقية، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل من خلال أكاديمية "منشآت".

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