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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات سكن ودار مصر وجنة

صدى البلد

يواصل المواطنون الحجز لليوم الثاني على التوالي بالوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بمشروع  دار مصر، على أن يبدأ الحجز بداية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 منتصف الليل اليوم الخميس.

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وتستعرض «صدى البلد» في التقرير التالى  خطوات اختيار الوحدة السكنية للمشروعات الثلاثة “ سكن مصر ودار مصر وجنة”.

وجاءت خطوات اختيار الوحدة السكنية كالتالى:


1-يتم الاطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة وأكوادها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط وتحديد كود الوحدة السكنية بالمدينة المطلوب حجزها.

2 – يقوم صاحب الطلب بالدخول على حسابه الخاص، ثم الضغط على “طلباتي” ، ثم يقوم بالضغط على “حجز الوحدة” بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

3 – يقوم صاحب الطلب باختيارالمشروع والمدينة وكود حجز الوحدة السكنية التي يرغب فى التقدم إليها، بشرط سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترة المشار إليها، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق اختيار كود الوحدة من قائمة منسدلة ثم الضغط على زر “اختيار”.

4 – بعد الانتهاء من اختيار الوحدة السكنية بالمدينة المطلوبة يتم نقل صاحب الطلب على صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: “تم الاختيار بنجاح”.

5- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

دار مصر سكن مصر طرح الإسكان الأسكان

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