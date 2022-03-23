لو لسة ما حجزتش.. أكواد الوحدات المتبقية بمشروعات سكن ودار مصر.. مستندات

واصلت أعداد الحاجزين للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثاني لصندوق الإسكان الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بكل من مشروع سكن مصر ودار مصر التصاعد لمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر 4724 مواطنا بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، خلال يومي 21 و22 مارس 2022.

ووصلت أعداد الحاجزين بمشروع دار مصر حتى لحظة نشر هذا البيان 2000 مواطن مقابل 2612 وحدة سكنية، حيث ما زالت هناك فرصة أمام المواطنين لحجز وحداتهم بالمشروع حتى الغد 24 مارس في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بكل من مدن: 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر.

وينشر صدى البلد أكواد الوحدات المتبقية والتى لم يتم حجزها حتى الآن فى كلاً من المشروعات سكن مصر ودار مصر.