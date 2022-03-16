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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات الحجز الالكترونى لوحدات دار مصر وسكن مصر وجنة

دار مصر
دار مصر

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري،  أن يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس، هو أول أيام فتح باب الحجز بالوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بالمشروعات الثلاثة " سكن مصر _ دار مصر _ جنة مصر".

وسيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية بداية من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، وبدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

الإسكان: زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة بمشروعات "دار مصر وسكن وجنة" إلى 18857 وحدة.. مد فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للحجز حتى 13 مارس

الإسكان: 20 ألف مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات دار وسكن مصر وجنة

 

علماً بأن الحجز سيكون وفقاً للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، بالإضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة، على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

 

 

وتستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى  خطوات اختيار الوحدة السكنية للمشروعات الثلاثة “ سكن مصر ودار مصر وجنة”.

 

وجاءت خطوات اختيار الوحدة السكنية كالتالى:
 

1- يتم الاطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة وأكوادها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط وتحديد كود الوحدة السكنية بالمدينة المطلوب حجزها.

2 – يقوم صاحب الطلب بالدخول على حسابه الخاص، ثم الضغط على “طلباتي” ، ثم يقوم بالضغط على “حجز الوحدة” بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

3 – يقوم صاحب الطلب باختيارالمشروع والمدينة وكود حجز الوحدة السكنية التي يرغب فى التقدم إليها، بشرط سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترة المشار إليها، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق اختيار كود الوحدة من قائمة منسدلة ثم الضغط على زر “اختيار”.

4 – بعد الانتهاء من اختيار الوحدة السكنية بالمدينة المطلوبة يتم نقل صاحب الطلب على صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: “تم الاختيار بنجاح”.

4- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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