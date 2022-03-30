بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم أتوبيس وشاحنة بالسويس إلى 23 مصاب، كما لقي 3 آخرين مصرعهم ونقل إسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات بالطريق يفيد وقوع الحادث بعد وصلة أم القمر الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق "السويس – الإسماعيلية".

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بدفع 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على الحارة الاسمنتية المخصصة للنقل الثقيل، حيث اصطدم "ميني باص" يحمل لوحات "ق ص ى 8643" بالشاحنة رقم "ط ق ل 4976" وجها لوجه نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، استقبلنا 25 مصابا في حادث تصادم اتوبيس تابع لإحدي شركة المقاولات العامة، وشاحنة على طريق السويس- القاهرة، كما وصل إلى ثلاجة حفظ الموتى 3 ضحايا جراء الحادث.

وأوضح المصدر أن المصابين خضعوا للفحص الطبي عقب وصولهم تباعاً، وجرى نقلهم على الأقسام وفقا لحالة كل منهم، لتلقى العلاج والتأمين الطبي.

وأشار المصدر أن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، أعلن حالة الطوارئ بالمستشفى واستدعى الأطباء من الراحات، لاستقبال المصابين.

وذكر المصدر أن 14 مصاباً من محافظة الأقصر هم رباح أحمد يوسف 45 عامًا، مصاب بكسر في العمود الفقري والفقرات العنقية، ومحمود ممدوح أحمد 29 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ، وعبدالرحيم محمد حجاج 23 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى، والسيد عبد الصبور الضوي 24 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى، وأسامه محمد 25 عامًا مصاب بسحجات وكدمات، ومحمود محمد 22 عامًا بسحجات وكدمات ومحمود علي عربي 39 عامًا، مصاب بكسر مضاعف في الساق والكتف، وعلاء أحمد محمد 40 عامًا مصاب بكسر بالساقين، وأحمد أبو المجد محمد 35 عامًا مصاب بكسر بالفخذ الأيمن، واحمد محمد عبد الصبور مصاب بكسر في الساق اليسري وكسر بالفقرات العنقية، ومصاب مجهول الهوية يعاني من كسر بالساق اليسري، وأحمد سيد عربي محمد 19 عامًا يوسف 30 عامًا و أحمد سيد مرتضي مصابين بكدمات وسحجات.

كما أصيب في الحادث هشام صبحي زيدان 26 عامًا يعاني أعراض ما بعد الارتجاج، ومحمود عبد العزيز رزق 22 عامًا مصاب بجروح في الوجه، وعلي محمود جمعه 35 عامًا مقيم بسوهاج مصاب بنزيف في المخ، وتعرض لبتر الساق اليمنى نتيجة الاصطدام في الحادث، وكامل رفعت محمد 42 عامًا مقيم سوهاج مصاب بنزيف في المخ، ومحمود ناصر أحمد 22 عامًا مقيم بأسيوط، مصاب بكسر في الفقرات العنقية، ومصاب مجهول يعاني من نزيف بالمخ.

كما أصيب كلا من محمد أحمد محمد 28 عاما مقيم بأسيوط، واشتباه كسر بالساق اليسري، وأحمد عادل أحمد 23 عامًا، ويسري بيومي ابو اليزيد 45 عامًا مقيم بكفر الشيخ، وعلاء السيد أحمد 30 عامًا مصابين بكدمات وسحجات.

وأسفر الحادث عن مصرع محمود حسن سليمان 30 عامًا مقيم بالأقصر، وطه فتحي علي 35 عامًا مقيم بأسيوط، وعبدالله عبدالصمد مصباح 24 عامًا مقيم بالإسماعيلية.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغ من قائدي السيارات بالطريق يفيد وقوع الحادث بعد وصلة أم القمر الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق "السويس – الإسماعيلية".

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف بدفع 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج.

وقال مصدر طبي إنه جرى التعامل مع 18 مصاباً بإصابات مختلفة ما بين اشتباه كسور وارتجاج في المخ وإصابات بالعمود فقري داخل سيارات الإسعافات.

كما تعامل رجال الاسعاف وقدموا التأمين الطبي إلى 7 مصابين بسحجات و كدمات، وجرى نقلهم بسيارات خاصة اتجاه مستشفى السويس العام.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على الحارة الاسمنتية المخصصة للنقل الثقيل، حيث اصطدم "ميني باص" تابع لشركة حسن علام يحمل لوحات "ق ص ى 8643" بالشاحنة رقم "ط ق ل 4976" وجها لوجه نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

يشار إلى أن طريق "السويس_ القاهرة" جرى غلقه بشكل كامل في الاتجاهين منذ نوفمبر الماضي والاعتماد على طريق جنيفة بشكل رئيس كطريق بديل للتوجه إلى القاهرة، إلا أن بعض قائدي السيارات يستغلوا حارة النقل المخصصة للشاحنات العاملة في مشروع تطوير الطريق والمحاجر.