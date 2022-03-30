حدث ليلا | طائرة منتخب مصر تغادر السنغال .. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس السويس .. امتياز ضخم لقطر للتنقيب عن النفط بمصر .. 27 منتخبا يتأهلون لمونديال 2022

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 30 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
إقلاع طائرة بعثة المنتخب الوطني من مطار داكار متجهة إلى القاهرة
تحركت منذ قليل بعثة المنتخب المصري من مطار العاصمة السنغالية داكار متجهة إلى مطار القاهرة، حيث تصل في غضون 8 ساعات
تصل لحرمان الجماهير .. شطة: السنغال ستواجه عقوبات بعد مباراة مصر
أكد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن منتخب السنغال ينتظر توقيع عقوبات ضده بعد مباراة مصر. وقال شطة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "عقوبات السنغال ستصل لحرمان الجماهير من حضور المباريات وعدم الاكتفاء بغرامة مالية". وأتم: "غريب جدًا
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى
ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم أتوبيس وشاحنة بالسويس إلى 23 مصاب، كما لقي 3 آخرين مصرعهم ونقل إسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.
سفير مصر بالإمارات: دورة 2022 لـ «القمة العالمية للحكومات» تكتسب أهمية كبيرة
أكد شريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر لدى الإمارات أن القمة العالمية للحكومات أصبحت تكتسب أهمية كبيرة عاماً بعد عام، لافتا إلى أن دورة 2022 لها أهمية خاصة حيث تستشرف المستقبل والتحولات الاقتصادية والرقمية والتغيرات المناخي..
قطر تستحوذ على امتياز ضخم للتنقيب عن النفط في مصر
أعلنت شركة قطر للطاقة الحكومية، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.
27 والبقية تأتي.. المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن
فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال. ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل
ليفربول بعد تأهل السنغال لكأس العالم: تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري
وجّه نادى ليفربول الإنجليزي رسالة إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ، ساديو ماني بعد المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.
جيم كاري: «لو كنت مكان كريس روك لطالبت ويل سميث بتعويض 200 مليون دولار»
علق النجم العالمى جيم كارى على واقعة صفع ويل سميث لـ كريس روك خلال حفل أكاديمية الأوسكار فى النسخة الـ 94 . وقال جيم كارى من خلال لقائه مع المذيعة جايل كينج عبر قناة CBS لو تعرضت لواقعة كريس روك لقاضيت ويل سميث
السعودية تفوض وزير الصناعة للتباحث مع مصر لتنمية الصادرات غير النفطية
فوض مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم، رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية
إسرائيل تنشر قوات إضافية على حدود غزة بعد هجوم بني براك
أعلنت إسرائيل نشر قوات إضافية في الضفة الغربية، وذلك على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب.
هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار بـ تل أبيب
أدانات الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، الأربعاء، حادث إطلاق لنار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
سوف أسحقهم .. رد قاسٍ من بوتين على رسالة الرئيس الأوكراني
كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن تفاصيل رسالة نقلها الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
أمريكا تحذر رعاياها في أوكرانيا: قد تتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في أوكرانيا، بأنهم قد يتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية، التي تجتاح هذا البلد.
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا
حذرت الأمم المتحدة من أن توافر الغذاء أصبح مشكلة إلى جانب ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
تراجع أسعار القمح والذرة الأمريكية بعد التطورات الإيجابية في مفاوضات روسيا وأوكرانيا
تراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وسط بوادر تدل على إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب…