حدث ليلا | طائرة منتخب مصر تغادر السنغال .. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس السويس .. امتياز ضخم لقطر للتنقيب عن النفط بمصر .. 27 منتخبا يتأهلون لمونديال 2022

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 30 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

تحركت منذ قليل بعثة المنتخب المصري من مطار العاصمة السنغالية داكار متجهة إلى مطار القاهرة، حيث تصل في غضون 8 ساعات

أكد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن منتخب السنغال ينتظر توقيع عقوبات ضده بعد مباراة مصر. وقال شطة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "عقوبات السنغال ستصل لحرمان الجماهير من حضور المباريات وعدم الاكتفاء بغرامة مالية". وأتم: "غريب جدًا

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم أتوبيس وشاحنة بالسويس إلى 23 مصاب، كما لقي 3 آخرين مصرعهم ونقل إسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

أكد شريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر لدى الإمارات أن القمة العالمية للحكومات أصبحت تكتسب أهمية كبيرة عاماً بعد عام، لافتا إلى أن دورة 2022 لها أهمية خاصة حيث تستشرف المستقبل والتحولات الاقتصادية والرقمية والتغيرات المناخي..

أعلنت شركة قطر للطاقة الحكومية، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال. ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل

وجّه نادى ليفربول الإنجليزي رسالة إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ، ساديو ماني بعد المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

علق النجم العالمى جيم كارى على واقعة صفع ويل سميث لـ كريس روك خلال حفل أكاديمية الأوسكار فى النسخة الـ 94 . وقال جيم كارى من خلال لقائه مع المذيعة جايل كينج عبر قناة CBS لو تعرضت لواقعة كريس روك لقاضيت ويل سميث

فوض مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم، رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية

أعلنت إسرائيل نشر قوات إضافية في الضفة الغربية، وذلك على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب.

أدانات الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، الأربعاء، حادث إطلاق لنار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن تفاصيل رسالة نقلها الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أمريكا تحذر رعاياها في أوكرانيا: قد تتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في أوكرانيا، بأنهم قد يتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية، التي تجتاح هذا البلد.

حذرت الأمم المتحدة من أن توافر الغذاء أصبح مشكلة إلى جانب ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وسط بوادر تدل على إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب…