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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر رعاياها في أوكرانيا: قد تتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية

تحذير عاجل من أمريكا
تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في أوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في أوكرانيا، بأنهم قد يتعرضون للاعتقال على أيدي القوات الروسية، التي تجتاح هذا البلد.

وأصدرت الخارجية الأمريكية تحديثا بشأن إرشادات سفر المواطنين الأمريكيين إلى أوكرانيا، محذرة إياهم من احتمال التعرض للمضايقة أو الاعتقال من جانب مسؤولي الأمن في روسيا.

وقالت الوزارة إنه لا يجب على المواطنين الأمريكيين السفر إلى أوكرانيا بسبب الاجتياح الروسي، داعية إياهم إلى مغادرة البلاد فورا، إذا كان ذلك ممكنا، عبر الوسائل البرية المتاحة.

كما دعت رعاياها لمتابعة الإعلانات الرسمية الأمريكية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بعناية، للحصول على المعلومات بشأن تغير الظروف الأمنية والتنبيهات الخاصة للعثور على  مكان آمن.

وأضافت أن هناك تقارير تشير إلى أن مواطنين أمريكيين تعرضوا للملاحقة والاحتجاز من طرف الجيش الروسي، عندما تم إجلاؤهم من المناطق التي "تحتلها روسيا" في أوكرانيا إلى داخل روسيا أو بيلاروسيا.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إن هناك "قتالاً عنيفاً وكثيفاً يجري في مدينة ماريوبل الأوكرانية"، مضيفاً "بحسب تقديراتنا فإن خطة الكرملين هي احتلال وضم المدينة الساحلية" الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح كيربي أن "التهديد الجوي لا يزال مستمراً في كييف"، لافتاً إلى أن "روسيا لم تسحب قواتها قرب العاصمة بل تعيد تموضعها".

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