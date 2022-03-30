هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار شرق تل أبيب

أودى بحياة 5 إسرائيليين

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، الأربعاء، حادث إطلاق النار بمدينة بني براك شرقي تل أبيب، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تدين "بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في بني براك بإسرائيل ، والذي أودى بحياة 5 ضحايا أبرياء".

وتابع البيان الأمريكي "يأتي ذلك بعد هجومين إرهابيين أخرين مروعين في الخضيرة وبئر السبع"، مضيفا أن هذا النوع من العنف غير مقبول.

ويوم الثلاثاء، قتل 5 إسرائيليين وأصيب 14 آخرين في إطلاق نار قرب تل أبيب، نفذها شاب فلسطيني من الضفة الغربية.

وحدث إطلاق النار في في مدينتي بني براك ورمات جان المتجاورتين شرق تل أبيب، فيما استشهد منفذ العملية في النهاية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منفذ حادث إطلاق النار هو ضياء حمارشة، 26 عامًا، ومن سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلا سابقا في سجون الاحتلال.

وأصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج بعد هذا الحادث.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شابا على دراجة نارية، أطلق النيران من بندقية ثم ترجل وواصل إطلاق النار قبل أن يتم إطلاق الرصاص عليه.

بدوره، أمر المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى أعلى مستوى، عقب حادث إطلاق النار في مدينة بني براك.

كما أصدرت إسرائيل قرارا باستدعاء آلاف القوات في تعزيزات لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، يعد هذا القرار هو الأول من نوعه، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.