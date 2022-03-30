روسيا: الغرب يرسل أسلحة إلى أوكرانيا عبر سيارات الإسعاف أو DHL

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، إن بلاده لا تستبعد أن الغرب يرسل أسلحة إلى أوكرانيا عبر سيارات الإسعاف، أو في شركة "دي إتش إل إكسبريس" البريدية الألمانية (DHL).

وأضاف "من المنشورات على الإنترنت.. من الواضح أن مركبات شركة (DHL) للتوصيل المستخدمة في نقل الأسلحة انتهى بها الأمر أيضًا في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع المندوب الروسي "لا يمكننا استبعاد أنه، تحت ستار سيارات هذه المنظمات أو السيارات ذات الرموز الطبية.. يمكن توريد تلك الأسلحة التي وعد الغرب بها كييف بسخاء إلى أوكرانيا من الدول المجاورة".

وقال خلال كلمته "آمل أن تفهموا نوع الضرر الذي يلحق بالسمعة -سمعة هذه المؤسسات- والذي قد يتسبب فيه هذا السيناريو لجميع الهياكل الدولية التي تخفي حقائق مثل هذا الاستخدام للسيارات برموزها".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تطلب تفسيرا فيما يتعلق باستخدام سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل أرقاما دبلوماسية من قبل القوميين بالقرب من خاركوف.

وبشأن الملاحة البحرية، ذكر مندوب روسيا "لا تشكل القوات المسلحة الروسية أي تهديد لحرية الملاحة المدنية، ومن أجل السماح للسفن الأجنبية بمغادرة الموانئ الأوكرانية إلى البحر أنشأنا ممرًا إنسانيًا يبلغ طوله 80 ميلًا بحريًا مع ممر مرور بطول 3 أميال".

واكد أن روسيا لديها "مخاوف جدية بشأن الإجراءات التي تتخذها كييف لتصفية قادة الرأي العام غير المرغوب فيهم".