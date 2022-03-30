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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوف أسحقهم .. رد قاسٍ من بوتين على رسالة الرئيس الأوكراني

سوف أسحقهم .. رد
سوف أسحقهم .. رد قاس من بوتين على رسالة زيلينسكي

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن تفاصيل رسالة نقلها الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، التقى بوتين في موسكو قبل أيام، وسلمه رسالة مكتوبة بخط يد زيلينسكي تحدد الشروط التي ستقبلها أوكرانيا لإنهاء الحرب، وكان رد بوتين هو "أخبره أنني سوف أسحقهم".

وتساءلت الصحيفة عن دور رجل الأعمال الروسي في الوساطة بين البلدين، حيث حضر في وقت سابق جولة من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي لأول مرة منذ ما يقرب من 3 أسابيع في تركيا.

وقالت إن دوره في هذه المحادثات غير معروف، ويقول الكرملين إنه ليس عضوا رسميا في الوفد المفاوض.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن رجال الأعمال الروس يعرضون المساعدة على أوكرانيا، لأنهم حريصون على تجنب العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي.

وأشارت تقارير صحيفة إلى أن زيلينسكي طلب من الولايات المتحدة عدم معاقبة أبراموفيتش "لأنه قد يكون مفيدا في محادثات السلام بين البلدين"، ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لوقف خططها في هذا الشأن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في وقت سابق، إن أبراموفيتش، والنائب الأوكراني رستم أوميروف عميروف، ومفاوض آخر تعرضوا للتسمم.

وأشارت إلى أنهم عانوا من أعراض مثل إحمرار العينين وتقشر الجلد، وذلك بعد اجتماع 3 مارس في كييف، موضحة أن حالتهما الصحية تحسنت بعد ذلك، ولم تكن حياتهما في خطر.

في المقابل، أكد المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم صحة التقارير بشأن حدوث عملية تسمم للوفد المفاوض.

فيما اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن هذه التقارير جزء من "حرب إعلامية".

بينما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن قلقه من هذه التقارير بسبب "سجل" روسيا في عمليات تسمم سابقة.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها بلاده قبل أن تنتهي الحرب.

وقال زيلينسكي في فيديو مسجل إن "مسألة العقوبات لا يمكن حتى إثارتها حتى تنتهي هذه الحرب، ونستعيد ما هو لنا"، مضيفا أن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها "إيجابية".

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