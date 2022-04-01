يعد السيلوليت هي حالة شائعة وتحدث في الغالب بشكل أكبر بين السيدات، وذلك بسبب فقدان الوزن واكتسابه لعدة مرات، وهو ما يجعل الجلد يبدو بشكل متكتل من منطقة الفخذين والوركين والبطن.





أسباب ظهور السيلوليت وطرق علاجه

وقال الدكتور معتز القيعي، ان السيلوليت من المشاكل الشائعة التي تعاني منها النساء، وقد تختلف درجاتها من لون بشرة لأخرى، وغالبا ما تحدث خلال فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ مما يتسبب في ظهور علامات تمدد الجلد على المناطق التي تم خسارة اوزن منها.



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك العديد من الأسباب وراء ظهور السيلوليت، ومن أبرزها ما يلي :

- العوامل الوراثية.

- العوامل الهرمونية: مثل هرمون الاستروجين وهرمون الأنسولين فهما من الهرمونات المساعدة على ظهور السيلوليت.

- الجفاف وقلة ترطيب الجلد ولون الجلد وسماكته حيث إن لون الجلد الداكن والسميك أقل عرضة لظهور السيلوليت من الجلد الفاتح الرقيق.

- نمط الحياة غير الصحي: مثل عدم الانتظام في ممارسة الرياضة والنشاط الحركي.

أسباب ظهور السيلوليت وطرق علاجه



- التدخين وتناول المشروبات الكحولية والإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين يزيدون من فرص الإصابة بالسيلوليت.

- اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة وينقصها عناصر غذائية هامة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- تناول الكثير من الدهون والأملاح والكربوهيدرات البسيطة.

- قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية.

- قلة شرب الماء الكافي لاحتياج الجسم اليومي.

وأكد القيعي انه يمكن علاج ظهور السيلوليت بخطوات سهله وبسيطه، ولها نتائج فعالة ومرضية كل من جربها، ومن أهمها :

- استخدام الكريمات لترطيب الجلد.

- تدليك الجلد للتخلص من السوائل الزائدة وتخفيف مظهر السيلوليت؛ حيث أكدت دراسة إمكانية مساعدة التدليك على التقليل من السيلوليت على المدى القصير.

- التدخل الجراحي والجلسات العلاجية واستخدام الليزر.