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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يحمي من زيادة الوزن.. تعرف على فوائد التمر الهندي

التمر الهندي
التمر الهندي

تشمل فوائد عصير التمر الهندي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويمنع تصلب الشرايين، وغني بالمغنيسيوم، ويعزز فقدان الوزن، ومفيد لوظيفة الأعصاب، ويحافظ على ضغط الدم ، ويعزز إفراز الفلورايد ، ومفيد للعين ، وينقي الدم ، ومضاد لمرض السكري ، ومفيد للبشرة .

 

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منها تقوية الجهاز العصبي.. فوائد تناول التمر على الريق يومياً

 

فوائد التمر الهندي

 

1 - يعزز فقدان الوزن
 

ثبت أن حمض الهيدروكسي ستريك (HCA) في التمر الهندي يخفف الوزن الزائد، وهذه أخبار جيدة للأشخاص الذين يعانون من السمنة ، وهي السبب الثاني للوفاة التي يمكن الوقاية منها،  كشفت دراسة حديثة في الواقع عن بعض الفوائد الرائعة لمكافحة السمنة لاستهلاك التمر الهندي، أظهرت النتائج أنه عن طريق تثبيط التربسين (الإنزيم المحلل للبروتين) ، يقلل HAC من تناول الطعام.

تقول دراسة أخرى إن التمر الهندي قد يزيد من مستويات السيروتونين في الجسم للمساعدة في إدارة الوزن، يتحكم السيروتونين في الشهية ويساعد في توجيه الجسم سواء لحرق الدهون أو تخزينها.

2 - جيد لوظيفة الأعصاب
 

الثيامين وفيتامينات ب المعقدة الأخرى في التمر الهندي هي مفاتيح تحسين وظيفة الأعصاب والحفاظ على ارتجاع قوي، كشفت الدراسات التي أجرتها جامعة موناش أن الزيلوغلوكان في التمر الهندي يمكن أن يساعد في نمو الدماغ التالف وخلايا العمود الفقر.

التمر الهندي فوائد التمر الهندي فقدان الوزن ​​​​​​​health sports and fitness

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