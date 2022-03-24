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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها تقوية الجهاز العصبي.. فوائد تناول التمر على الريق يومياً

تمر
تمر

فوائد تناول التمر على الريق يوميا كثيرة  من تحسين صحة العظام إلى تعزيز جمال البشرة و مليء بالعناصر الغذائية  و مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف و يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم وفيما يلي فوائد تناول التمر على الريق  يوميا وفقا لموقع هيلث.

  1. يخفض نسبة الكوليسترول

يمكن أن يساعدك تضمين التمر  في نظامك الغذائي اليومي في مراقبة مستوى الكوليسترول ، والمساعدة في إنقاص الوزن .

2. غني بالبروتين

 التمر هو مصدر قوي للبروتينات التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا ، وحتى الحفاظ على عضلاتنا قوية.

3.غني بالفيتامينات

 التمر غني  بالفيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5 كما  يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا. لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .

4.يحسن صحة العظام

يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا فهو غني بالسيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، والوقاية من حالات مثل هشاشة العظام . 
 

5.يقوي الجهاز العصبي 

التمر مليء بالبوتاسيوم ، ومع ذلك يحتوي على القليل من الصوديوم ، ويساعد البوتاسيوم على تقليل الكوليسترول ، ويبقي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت السيطرة.

 6.غني بالحديد

يحتوي التمر أيضًا على الحديد ، والذي يوصى به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد. قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد التعب أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم الصدر. 

 7.يعزز الهضمي

نظرًا لاحتواء التمر على نسبة عالية من الألياف ، يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك. 
 

8.يحسن البشرة

 

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ، كما تحافظ على نعومة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية ، فإن دمج التمر في نظامك الغذائي قد يساعدك على المدى الطويل.


يحتوي التمر على كمية مناسبة من فيتامين سي ، وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة

التمر فوائد تناول التمر صحة العظام الكوليسترول health

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