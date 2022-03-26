طريقة عمل معمول التمر الهش بمذاق لذيذ لا يقاوم

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل معمول التمر الهش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

معمول التمر الهش بالطحين



المقادير:



1. وعاء عميق ونحتاج كيلو طحين

2. السمن نصف مقدار الطحين (نصف كيلو) كوبين ونصف معياري بحرارة الغرفة (ليست مذابة).

3. بوعاء اخر بنحط كوب الا ربع حليب سائل ويستبدل بماء نفس المقدار مع ثلاث معالق حليب بودرة كبار.

4. نضيف عليهم كوب الا ربع سكر بودرة.

5. معلقة كبيرة محلب.

6. ربع كوب ماء زهر.

7. نضيف السوائل على الطحين بالتدريج (على دفعتين) بدون عجن فقط برفع الطحين من الأسفل للأعلى حتى تتشكل عنا عجينة ليّنة

لحشوة التمر:

1. كيلو تمر بنضيف عليه معلقة كبيرة سمنة ومعلقة كبيرة دقة كعك ورشة خفيفة قرفة.

2. بنوخذ قطعة من المعمول بعد ما نطلعوا من الثلاجة وبنطريها بالأيد بدون عجن وبنقطعها لقطع صغيرة حسب رغبتكم وبنحشيها.

3. قبل وضع المعمول في الفرن يوضع بالثلاجة لمدة ١٠ دقايق.

4. بندخل المعمول علي حرارة ٢٠٠ من فوق يتحمر ليأخذ لون وتثبت النقشة بعدها من تحت وبنتركوا يبرد بحرارة الغرفة دون لمسو حتى يتماسك

فوائد التمر الغذائية

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف و يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم وفيما يلي فوائد تناول التمر على الريق يوميا وفقا لموقع هيلث .

يخفض نسبة الكوليسترول

يمكن أن يساعدك تضمين التمر في نظامك الغذائي اليومي في مراقبة مستوى الكوليسترول ، والمساعدة في إنقاص الوزن .

2. غني بالبروتين

التمر هو مصدر قوي للبروتينات التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا ، وحتى الحفاظ على عضلاتنا قوية.

3.غني بالفيتامينات

التمر غني بالفيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5 كما يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا. لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .

4.يحسن صحة العظام

يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا فهو غني بالسيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، والوقاية من حالات مثل هشاشة العظام .



5.يقوي الجهاز العصبي

التمر مليء بالبوتاسيوم ، ومع ذلك يحتوي على القليل من الصوديوم ، ويساعد البوتاسيوم على تقليل الكوليسترول ، ويبقي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت السيطرة.

6.غني بالحديد

يحتوي التمر أيضًا على الحديد ، والذي يوصى به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد. قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد التعب أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم الصدر.

7.يعزز الهضمي

نظرًا لاحتواء التمر على نسبة عالية من الألياف ، يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك.



8.يحسن البشرة

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ، كما تحافظ على نعومة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية ، فإن دمج التمر في نظامك الغذائي قد يساعدك على المدى الطويل.

يحتوي التمر على كمية مناسبة من فيتامين سي ، وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة