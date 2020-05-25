اقتصادية .. طريقة عمل بسكويت العجوة

تزامنا مع عيد الفطر تسعى كل الامهات إلى صنع معجنات وكحك وبسكوت العيد ونقدم لكم طريقة عمل بسكوت بالعجوه بطريقة اقتصادية وسهلة.
مقادير بسكوت العجوة
زبدة
سكر
بيضتين
نصف كوب حليب
عجوة
نصف معلقة بيكنج بودر
5 كوب دقيق
نصف معلقة فانيليا
طريقه التحضير :
- يخلط السكر مع الزبده حتى تصبح هاشه كالكريمه
ثم يضاف صفارالبيض ونخلطهم جيدآ
- نخلط الدقيق بالبيكنج بودر ثم يضاف الى خليط الزبده مع العجن الجيد
- يضاف لبن الحليب والفانيليا مع العجن حتى نحصل على عجين متماسك ولين
- نفرد العجينه بشكل اسطواني وعمل تجويف له لوضع حشوالعجوه التي تكون مبرومه لتاخذ لتأخذ شكل التجويف وتقفلعلى العجوه ويقطع العجين حسب الرغبه.
مقادير بسكوت العجوة
زبدة
سكر
بيضتين
نصف كوب حليب
عجوة
نصف معلقة بيكنج بودر
5 كوب دقيق
نصف معلقة فانيليا
طريقه التحضير :
- يخلط السكر مع الزبده حتى تصبح هاشه كالكريمه
ثم يضاف صفارالبيض ونخلطهم جيدآ
- نخلط الدقيق بالبيكنج بودر ثم يضاف الى خليط الزبده مع العجن الجيد
- يضاف لبن الحليب والفانيليا مع العجن حتى نحصل على عجين متماسك ولين
- نفرد العجينه بشكل اسطواني وعمل تجويف له لوضع حشوالعجوه التي تكون مبرومه لتاخذ لتأخذ شكل التجويف وتقفلعلى العجوه ويقطع العجين حسب الرغبه.