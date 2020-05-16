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توك شو

أهمها بسكوت الشوفان.. استشارى سمنة يقدم أنواع بسكوت مختلفة للريجيم.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:34 م
بسكوت الشوفان
بسكوت الشوفان
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هاجر إبراهيم
قدم الدكتور هشام العامرى، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، مقادير لأنواع بسكويت يمكن أن تساعد على الريجيم خلال عيد الفطر، مضيفا أنها تكون بديلة للكعك العادى.

مقادير بسكويت الريجيم بنكهة التفاح: 
100 جرام من الدقيق الأبيض أو الأسمر
70 جرام من الزبدة قليلة الدسم 
ملعقتان صغيرتان من عصير التفاح المصفى والطازج 
ملعقتان صغيرتان من الفانيليا 
نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر 

مقادير بسكوت الشوفان للريجيم: 
1.5 كوب دقيق بنى 
نصف كوب شوفان مطحون
ربع كوب سكر فاكهة
ربع كوب زبدة لايت 
7 معالق كبيرة حليب خالى الدسم
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
نصف ملعقة صغيرة ملح 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو..
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