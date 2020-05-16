أهمها بسكوت الشوفان.. استشارى سمنة يقدم أنواع بسكوت مختلفة للريجيم.. فيديو

قدم الدكتور هشام العامرى، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، مقادير لأنواع بسكويت يمكن أن تساعد على الريجيم خلال عيد الفطر، مضيفا أنها تكون بديلة للكعك العادى.





مقادير بسكويت الريجيم بنكهة التفاح:

100 جرام من الدقيق الأبيض أو الأسمر

70 جرام من الزبدة قليلة الدسم

ملعقتان صغيرتان من عصير التفاح المصفى والطازج

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر





مقادير بسكوت الشوفان للريجيم:

1.5 كوب دقيق بنى

نصف كوب شوفان مطحون

ربع كوب سكر فاكهة

ربع كوب زبدة لايت

7 معالق كبيرة حليب خالى الدسم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح





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