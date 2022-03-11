الأزهري: الفكر المتطرف العلماني والديني وجهان لعملة واحدة

قال الدكتور أسامة الأزهري إن الفكر المتطرف العلماني والديني المتطرف وجهان لعملة واحدة.

وأوضح الأزهري خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي إم سي، أنه على مدى 14 قرن من الإسلام معمول بالحديث الشريف إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، لكن من تداولوا الحديث وشوهوه هما الإخوان والسلفيين.

وأضاف الأزهري أن تشويه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا أمر مخترع عند الجماعات المتطرفة في السنوات الأخيرة الماضية .

وتابع: “خلل منهجي ضخم وفهم بطريقة معوجة.. هذا الخلل المنهجي لم يسبق له مثيل”.

قال الدكتور أسامة الأزهري إن القرآن الكريم يوحي ويلهم ويشير إلى تعميق حب الأوطان عموما وتقدير مصر على وجه الخصوص.



وأضاف الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على "دي ام سي" أن جماعات التطرف لها على مصر تهجم زائد، ومصر تمثل عندهم عقدة وتحدي وإشكالية، وإذا حصل من الواحد فيهم انجراف، يبدأ في تسديد سهامه إلى مصر ووصفها بديار كفر ووصفها ببلد الطاغوت ويسدد السهام لأرض مصر على وجه الخصوص وترتكب بذلك خطيئتين، الأولى نكران قضية الأوطان والثانية بحق مصر لانه يخصها بمزيد من العداء.

وفي حلقة سابقة، قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن التيارات المتطرفة عندما ترى أنها الفرقة الناجية، فإنها ترى أنها الممثل الوحيد للإسلام على الأرض، لافتا إلى أن هذه التيارات ترى أنها المقصودة بوعد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الأزهري، خلال لقاء ببرنامج "الحق المبين"، الذى يعرض على قناة "dmc"، أن هذه التيارات المنحرفة تجد فى أنفسها أنها وعد الله مثل ما جاء فى كل الآيات القرانية، وأنها المخاطبة بهذا الوعد، وبالتالى تستقوى بهذه الوعود على بقية المسلمين، وتجعل نفسها هي الوحيدة المحتكرة لهذا الوعد.

وأوضح أسامة الأزهري، أن فكرة الوعد الإلهى تكون شديدة العمق فى فى نفسية هذه التيارات، مستعرضا تصريحات سابقة من قائد جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتحدث عن الوعد الإلهى، ويرى نفسه أنه الوحيد ينصر الله، ويجردهم من نصر الله، ويحدث تلاعب بدلالة الآيات ويوظفها توظيفا على أن باقى المصريين أعداء له.