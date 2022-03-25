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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المولتن كيك للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل المولتن
طريقة عمل المولتن كيك

طريقة عمل المولتن كيك  من أشهر الحلويات الشهية والصحية التي يمكن إعدادها في وقت قصير بالمنزل، ويمكن للقيام بخطوات بسيطة ان نقوم بتحضيرها بنس مذاق الجاهزة تماما، وفيما يلي سنوضح لكم الوصفة بالتفصيل.
 

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وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل المولتن كيك، وهي أحد الوصفات البسيطة، والمختلفة عن طرق تحضير الكيك العادية، ويمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة بالمنزل، و وهي تكفي لحوالي 3 أشخاص .
 

طريقة عمل المولتن كيك

 

طريقة عمل المولتن كيك


مقادير طريقة عمل المولتن كيك :
180 جرام شوكولاتة خام مبشورة
100جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
3 بيض
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
رشة ملح


طريقة عمل المولتن كيك :
-على حمام مائي على نار متوسطة نضع الشوكولاتة المبشورة والزبدة، ونقلب حتى تذوب الشوكولاتة، ثم نتركها جانباً .
- وفي بوله نضع البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح، ونقلب بالمضرب اليدوي، ثم نضيف عليه خليط الشوكولاتة مع التقليب .
-  ثم نضيف الدقيق، ونخلط حتى يتكون خليط الكيك، ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة مبطن بخليط من الدقيق والكاكاو.
 - تدخل المولتن كيك فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة أو حتى يتماسك من الأطراف، ويكون سائل من المنتصف ، ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم نقلبه في طبق التقديم، ونزين ويقدم المولتن كيك .

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