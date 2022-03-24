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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لايقاوم وأحلى من المحلات حضري التشيز كيك

التشيز كيك
التشيز كيك

هل انت من عشاق تناول التشيز كيك يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة بمكونات متوفرة من مطبخك إليك طريقتان اختارى الطريقة التي تناسبك وطبقيها بمكونات متوفرة في مطبخك

تشيز كيك الجيلي للشيف دعاء عاشور
 

المقادير لطريقة عمل التشيز كيك ..

250 جرام قشطة
علبة بسكويت سادة
1 باكت جيلي
100 جرام زبدة
1/2 كوب لبن
علبة كريمة بودرة
1/2 كوب ماء ساخن
جبن كريمى
 

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طريقة التحضير للتشيز كيك..

 

1- اخلطي البسكويت  مع الزبدة و ضعيه في صينية و أدخليها الثلاجة 
2-اخلطي المكونات ماعد اللبن والكريمة  ثم أضيفي عليهم الجيلي المذاب  ثم يضاف الليمون وسيصبح الخليط متماسمكا
3-ضعي الخليط على قاعدة البسكويت وأدخليها الثلاجة وأخرجيها من الثلاجة ثم تقدم

حلوى تشيز كيك للشيف نجلاء الشرشابي

 
المقادير:
كوب أو 100 ج بسكويت شاي مفتت
ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة
ملعقة كبيرة عسل
¾ كوب أو 185 مل كريمة سائلة أو مبردة
كوب ونصف جبن كريمي
علبة حليب مكثف
ملعقة صغيرة فانيلا
4 ملاعق صغيرة مسحوق الجيلاتين
4 ملاعق كبيرة ماء مغلي
150 ج مربى توت

طريقة التحضير:


1-يخلط  البسكويت والزبدة والعسل تفرك المكونات باستخدام أطراف الأصابع ويرص  البسكويت.
2- يخفق الجبن، والحليب المكثف والفانيلا بالخفاق الكهربائي وتضاف الكريمة المخفوقة إلى مزيج الجبنة، وتخلط على سرعة منخفضة لتمتزج ويرش الجيلاتين فوق الماء الساخن، ويخلط جيدًا ليذوب.
3-أضيفى خليط الجبن والكريمة مع التحريك المستمر، وبعدها يصب خليط الجبن على طبقة القاعدة. 

4-يوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو حتى يجمد الجبن.

 

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