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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يجري اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان علي توافر السلع

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين اليوم السبت أول أيام شهر رمضان المعظم للاطمئنان علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم ، وكذا المرور الميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع فى معارض " أهلاً رمضان " فى المدن والمراكز بما يسهم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين فى شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها فى الأسواق .

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التنمية المحلية مبادرة سند الخير تجوب المحافظات لتوفير السلع بالقرى الأكثر احتياجا

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ووجه اللواء محمود شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً ، وأشاد الوزير بالدور المجتمعي لبعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى القرى والمدن بالمحافظات والتى تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان ومساندة جهود الحكومة فى تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتوزيع المساعدات وكراتين رمضان عليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطرى ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أى سلع أو احتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ، كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع وتحقيق الإنضباط فى الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بتوافر السلع في الأسواق .

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع المحافظين خلال اتصالاته الهاتفية المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز .

ووجه وزير التنمية المحلية من جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم والتواجد بصورة مستمرة مع المواطن لحل أى مشكلات تواجهه .

كما طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بتشجيع جميع المبادرات الشبابية و المجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرات الشبابية التى تعمل فى مجال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف علي الأسر البسيطة ومحدودي الدخل ، حيث أطلقت الوزارة الأسبوع الماضى مبادرة " سند الخير " والتى تتضمن 100 سيارة نصف نقل محملة بحوالى 37 سلعة فى 15 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة عَلِي اي زيادات غير مبرره في أسعار السلع  ، ووجه اللواء محمود شعراوي مسئولى مبادرة "صوتك مسموع"  لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".

وزير التنمية المحلية اتصالات هاتفية المحافظين الأسعار أول أيام شهر رمضان

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