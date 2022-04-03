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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|طريقة تسريع اللاب توب لحل مشكلة بطء الجهاز بدون برامج ..كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد
 

طرحت شركة آبل Apple، إصدار جديد من أنظمة التشغيل iOS وiPadOS، من أجل إصلاح بعض الأخطاء المتعلقة بمشكلة استنزاف البطارية بأجهزة آيفون.

 

6 تغييرات مهمة يضيفها واتساب لمستخدمي آيفون وأندرويد قريبا
 

كشفت شركة "ميتا" المالكة لـ تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، عن مجموعة من التحديثات المنتظرة سوف تدخل مجموعة من التحسينات على خدمة الرسائل الصوتية.

 

طريقة تسريع اللاب توب لحل مشكلة بطء الجهاز بدون برامج
 

طريقة تسريع اللاب توب ستمنح جهاز الكمبيوتر الخاص بك فرصة جديدة للعمل بشكل أسرع لزيادة الإنتاجية والتركيز، حيث يمكن أن يؤدي كثرة استخدام الكمبيوتر المحمول السبب الرئيسي وراء التباطؤ بشكل متزايد وتراجع أداءه بشكل ملحوظ، لذا سيتعين عليك إيجاد طرق لإصلاحه، ولحسن الحظ، توجد طريقة تسريع اللاب توب لإطالة عمر معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

 

Black Shark 5 Pro هاتف شاومي الصاروخي لعشاق الألعاب.. ما مواصفاته؟ 
 

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف الألعاب للعام الجاري، حيث ينطلق هاتف Black Shark 5 Pro بأفضل الإمكانيات الخارقة التي يبحث عنها عشاق الألعاب حول العالم.

 

حظر واتساب.. كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp؟

يقوم واتساب WhatsApp، بربط أكثر من ملياري شخص ببعضهم البعض كل يوم، ولكن لن تصل كل رسالة يتم إرسالها إلى وجهتها المقصودة عندما يواجه أحد المستخدمون حظرا من جهة اتصال أخرى.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا WhatsApp آيفون صدى البلد شركة ابل

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