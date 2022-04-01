أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 "مجانا"

سنتعرف فيما يلي على أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022، حيث أصبحت الألعاب شائعة بشكل متزايد في العالم الحديث خلال الأعوام الماضية، ومع التطور المستمر لها يبحث العديد من اللاعبين عن أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 المجانية وإضافتها إلى مجموعة ألعابهم الشخصية، فإذا كنت من محبي ألعاب الفيديو عبر الإنترنت وتبحث عن بعض الألعاب الجديدة والممتعة، فمن المفترض أن تساعدك قائمة أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 المجانية التالية على العثور على ما تبحث عنه.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

تضم قائمة أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022، مجموعة من المواقع الآمنة لتنزيل ألعاب الكمبيوتر مجانا، ستجعل من السهل عليك البحث عن الألعاب الجديدة والكلاسيكية ضمن مجموعة واسعة من الفئات والأنواع، بالإضافة إلى ألعاب الرماية المليئة بالإثارة إلى أحدث الألعاب الرياضية، حيث تقدم أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 العديد من الطرق لتنزيل الإصدار الكامل من ألعاب الكمبيوتر المجانية أيضا بالإضافة إلى عناوين تم تطويرها لمنصات أخرى بجانب نظام التشغيل ويندوز، مثل Mac و Linux أيضا.

أفضل المواقع لتحميل ألعاب الكمبيوتر مجانا

تقدم مواقع الويب هذه أفضل ألعاب الكمبيوتر التي تتراوح من ألعاب الحركة والمغامرة والرياضة وحتى ألعاب السباق ويمكنك تنزيلها جميعًا مجانا، من بينها التالي:

1. موقع Origin:

يعد موقع Origin واحدا من أشهر المنصات لتنزيل الألعاب على الإنترنت، وهو مملوك لشركة EA، إحدى أكبر شركات الألعاب في العالم، والموزعة لبعض الألعاب الشهير من بينها لعبة FIFA و Madden و Mass Effect، ونظرا لتميزه لبث ألعاب Twitch مدمج، بالإضافة إلى ميزات أخرى، يعد Origin مكانا رائعا للبحث عن الألعاب ولعبها، ولا تحتوي المنصة على الكثير من الألعاب المجانية، ولكنه يوفر بعض العناوين الجيدة.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

2. موقع Steam:

عندما يتعلق الأمر بمنصات ألعاب الفيديو والمتاجر، فإن موقع Steam واحدا من أفضل المواقع لتحميل ألعاب الكمبيوتر مجانا، هذا هو النظام الأساسي الذي يستخدمه العديد من اللاعبين للعثور على الألعاب الجديدة، حيث يقدم عددًا لا يحصى من العناوين من جميع أنواع المطورين، بما في ذلك الاستوديوهات المشهورة عالميًا والمبدعين المستقلين، حيث ستجد الكثير من الألعاب المجانية على Steam، مثل ألعاب الرماية وألعاب الألغاز وألعاب الحركة والألعاب غير الرسمية وألعاب المغامرات وألعاب تقمص الأدوار وعناوين الوصول المبكر.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

مواقع لتحميل ألعاب الكمبيوتر مجانا عبر الإنترنت

ستساعدك قائمة أفضل مواقع لتحميل ألعاب الكمبيوتر مجانا عبر الإنترنت، على الوصول إلى الألعاب الجديدة والكلاسيكية بسهولة، من بينها:

1. موقع G2A:

يعرف G2A بأنه موقع حيث يمكن للمستخدمين الحصول على خصومات كبيرة على أحدث إصدارات الألعاب، وهو مكان جيد للبحث عن صفقات جيدة ودفع اشتراك أقل مقابل أفضل منتجات الألعاب، ولن تجد أي ألعاب مجانية متاحة للتنزيل المباشر هنا، ولكن يمكنك الانضمام إلى نظام G2A Loot، حيث يمكن للمستخدمين تبادل العملات لفتح “الحالات” التي يمكن أن تحتوي على مجموعة من الألعاب المجانية.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

2. موقع Mega Games:

سوف يجد اللاعبون من عشاق الألعاب الضخمة مجموعة مميزة على موقع Mega Games، حيث تم تصميم هذا الموقع للاعبين الحقيقيين الذين يعيشون ويتنفسون الألعاب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو يتميز بمجموعة من المدربين وإصلاحات وتعديلات للمزيد من العناوين الشهيرة، بالإضافة إلى استضافة قسم مجاني كامل مليء بالعروض المجانية الممتعة للألعاب، كما يمكنك العثور على الكثير من العناوين المستقلة والأقل شهرة، بما في ذلك ألعاب الألغاز والساحة والرعب وألعاب الرماية، وتصميم الموقع بسيط ومباشر، ويتم تشجيع المستخدمين على المساهمة بمحتواهم الخاص في الموقع.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

مواقع مجانية لتحميل الجيمز

1. موقع Battle.net:

يعد موقع BNET، عبارة عن منصة لتوزيع الألعاب المملوكة والمطورة بواسطة شركة Activision Blizzard، وهو مكان رائع للعثور على ألعاب مجانية من شركة الألعاب الضخمة هذه، من بينها لعبة World of Warcraft و Hearthstone و Starcraft II، كما يحتوي المشغل أيضًا على ميزات اجتماعية ممتعة للتواصل مع الأصدقاء وغيرها المزيد.

أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022

2. موقع Acid Play:

يعد Acid Play موقعا رائعا للعثور على ألعاب مجانية بسيطة، بما في ذلك الكثير من العناوين والألعاب المستقلة التي طورها المبدعون الطموحون من الأفراد الذين يشاركون أعمالهم مجانا عبر الإنترنت، ويوفر الموقع تنزيلات مباشرة وتصميما بسيطا لواجهته الرئيسية، مما يتيح لك تصفح أحدث الألعاب المجانية أو البحث حسب النوع أو النظام الأساسي.