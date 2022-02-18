أفضل 5 مواقع ترجمة على الويب لعام 2022

أفضل 5 مواقع ترجمة، يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص عبر محرك بحث جوجل، حيث يمكن أن تساعدك مواقع الترجمة المتوفرة على الويب، طريقة سهلة وسريعة لترجمة النصوص من الإنجليزية إلى العربية والعكس بشكل دقيق دون الحاجة إلى تحميل تطبيق ترجمة على هاتفك، لذا سنذكر لك فيما يلي مجموعة من أبرز و أفضل 5 مواقع ترجمة على الويب.

أفضل 5 مواقع ترجمة

مع التطور الكبير الذي يواكب العصر الحالي، يحتاج العديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى أدوات أو تطبيقات مخصصة للترجمة، من أجل التواصل مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة، حيث أصبح لا غنى عن وجود المزيد من أدوات الترجمة سواء للطلبة أو الباحثين في كافة المجالات، وخلال السطور سوف نوضح لك قائمة من أفضل مواقع ترجمة النصوص من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو العكس.

وفي الوقت الحالي يعتمد العديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى استخدام تطبيق الترجمة الشهير من جوجل Google translate، لترجمة النصوص أو حتي الصور الخاصة بهم، على الرغم من وجود العديد من مواقع ترجمة التي يمكنها أن تقدم نصوص ترجمة بدقة شديدة دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق مخصص، إليك أبرزها فيما يلي:



1. موقع Bing Microsoft Translator:

مثل بعض مواقع الترجمة الأخرى، يقدم موقع Bing Microsoft Translator، ميزة الاكتشاف التلقائي للنصوص مما يوفر عليك تخمين اللغة التي قد تحتاج إلى ترجمتها، الشيء الوحيد الذي يجعل موقع المترجم هذا مختلفا هو طريقة استخدامه البسيطة، كما يتميز الموقع ترجمة نصوص ومقالات كاملة تصل عدد كلماتها إلى 5000 حرف كحد أقصى، هذا بجانب إمكانية الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ومن أبرز ميزاته:

- يتيح لك تحسين الأخطاء.

- إمكانية نسخ ولصق النص المترجم.

- القدرة على التبديل بين اللغتين بزر واحد.

- قاموس لمعرفة الكلمات المطابقة أو المتعلقة.

- ناطق صوتي يتيح لك سماع النصوص المترجمة من ذكر أو أنثى.

موقع Bing Microsoft Translator

2. موقع Reverso:

يوفر لك موقع Reverso، خدمة ترجمة فورية من لغة إلى أخرى تلقائيا، ويدعم العديد من اللغات الأكثر شيوعا من ضمنها اللغة العربية، يتميز الموقع بترجمة سياق الجملة أي أنه عندما تقوم بترجمة كلمة محددة ستجد أن الموقع يقوم بإعطاء عددا من الأمثلة عن بعض العبارات أو الجمل التي تشتمل على هذه الكلمة ضمن سياق الجملة، بالإضافة إلى وجود قاموس ومعاجم، كما يوفر الموقع أيضا ترجمة نصوص من لغات أخرى وترجمة خاصة بالتدقيق اللغوي والإملائي وتعليم قواعد الصرف والتحويل.

موقع Reverso

3. موقع BabelXL:

يعتبر موقع BabelXL من أفضل مواقع الترجمة على الويب، فهو يقدم خدمة مميزة لترجمة النصوص من اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس، ومن أهم مميزاته أنه يمتلك القدرة على ترجمة النصوص والمقالات الكبيرة يمكن للباحثين والدارسين استخدامه للحصول على ترجمة فورية للدروس أو الأبحاث بعدد من اللغات، كما يمتلك الموقع القدرة على الترجمة الاحترافية والبعد عن الترجمة الحرفية الغير مفهومة، ومن ثم تستطيع الحصول على عبارات وجمل مفهومة وواضحة.

موقع BabelXL

4. موقع Yandex:

يوفر لك موقع Yandex ، إمكانية ترجمة النصوص والصور والملفات والمواقع وغيرها إلى العديد من اللغات بسرعة كبيرة، إذ يمكنه ترجمة النص المطلوب إما بكتابته أو بنطقه إلى أكثر من 90 لغة، كما تقوم خدمة الترجمة بتقديم مقترحات تساعدك على تصحيح الجملة، كما يمكنه ترجمة نصًا يصل إلى 10000 حرف.

موقع Yandex

5. موقع Babylon translator:

يوفر لك موقع Babylon خدمة ترجمة احترافية، حيث يمكنك الاستعانة بخدمات هذا الموقع من أجل ترجمة النصوص والمقالات التي ترغب فيها من الانجليزية إلى العربية وبالعكس بواسطة أشخاص حقيقين وليس عن طريق قاعدة بيانات، كما يتميز الموقع بترجمة النصوص بدقة شديدة خالية من الأخطاء، ويوفر لك ترجمة آلية عالية الجودة عبر دعم كامل للغة العربية والعديد من اللغات الأخرى.