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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طرق لحذف الملفات والصور من Google Drive جوجل درايف

أفضل طرق لحذف الملفات
أفضل طرق لحذف الملفات والصور من Google Drive جوجل درايف

يعد تطبيق Google Drive جوجل درايف واحدا من أفضل خدمات التخزين السحابية التى تقدمها جوجل شركة جوجل الأمريكية لجميع مستخدميها، حيث تمنح مساحة مجانية كبيرة تصل ل 15 جيجا بايت من تخزين الملفات والصور عبر الإنترنت على هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة الكمبيوتر.

 

وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عددا كبيرا من المستخدمين يقعون في فخ تجاوز المساحة المجانية المخصصة من تطبيق Google Drive جوجل درايف الأمر الذى يهددهم بضياع فرصة تخزين ملفات وصور مهمة مستقبلا، لذلك هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها حذف الصور والملفات الموجودة على Google Drive جوجل درايف.      

  

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كيفية حذف الملفات مؤقتا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

1. قم بتشغيل تطبيق Google Drive على هاتفك الأندرويد ، ثم اضغط على أيقونة المجلد في أسفل يمين الشاشة ليتم نقلك إلى قائمة بجميع الملفات.

How to delete file Google Drive 2
كيفية حذف الملفات مؤقتا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث على يمين الملف الذي تريد إزالته.

 

3. قم بالتمرير لأسفل في القائمة التي تظهر لتحديد موقع خيار الإزالة ثم انقر فوق إزالة، و سيتم إرسال الملف إلى مهملات Google Drive.

How to delete file Google Drive 3b
كيفية حذف الملفات مؤقتا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

ويمكنك إزالة الملفات التي تمتلكها وكذلك الملفات التي تمت مشاركتها معك، ومع ذلك ، فإن إزالة ملف مشترك من حسابك يزيله فقط من العرض الخاص بك، حيث سيظل مالك الملف يمتلك الملف ويمكنه الوصول إليه.

 

كيفية حذف الملفات نهائيًا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

عند إزالة ملف ، يتم إرساله إلى سلة مهملات Google Drive، حيث يمكنك حذف العناصر نهائيًا من سلة المهملات بسهولة.

 

1. من داخل تطبيق Google Drive ، انقر فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في أعلى يسار التطبيق.

 

2. اضغط على "سلة المهملات" من القائمة التي تظهر، وستظهر جميع العناصر التي قمت بإزالتها.

How to delete file Google Drive 5b
كيفية حذف الملفات نهائيًا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

3. اضغط على قائمة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من الملف الذي تريد حذفه ، ثم انقر على "الحذف نهائيًا"،  سيُطلب منك تأكيد الإجراء وتذكيرك بأنه لا توجد طريقة لاستعادة ملف بمجرد حذفه. 

How to delete file Google Drive 6
كيفية حذف الملفات نهائيًا من Google Drive جوجل درايف على هواتف أندرويد 

 

كيفية إفراغ مساحة Google Drive جوجل درايف

 

يمكن العثور على أكبر الملفات في Google Drive من خلال كتابة ( drive.google.com/#quota ) في متصفح الويب.

 

وطالما أنك مسجّل الدخول إلى حسابك في جوجل سترى قائمة بالملفات التي تشغل مساحة كبيرة.

 

وهناك أيضًا رابط النسخ الاحتياطية ، في أعلى اليسار، والذى  سيعرض النسخ الاحتياطية لك بالإضافة  نسخ واتسآب الاحتياطية لذلك احذفها إذا كنت متأكدًا من أنك لم تعد بحاجة إليها. 

How to clear out Google Drive storage fast
كيفية إفراغ مساحة Google Drive جوجل درايف

 

ويمكنك النقر فوق نافذة التحديد وسحبها فوق الملفات ، ثم النقر فوق رمز سلة لحذفها. 

 

يمكنك استخدام اختصارات على غرار مستكشف ويندوز Windows Explorer ، لذا فإن الضغط على Ctrl + A على لوحة المفاتيح سيحدد جميع الملفات في القائمة.

 

How to clear out Google Drive storage fast
كيفية إفراغ مساحة Google Drive جوجل درايف

 

ولكن ، تمامًا مثل Gmail ، لا يؤدي حذف هذه الملفات إلى حذفها.

 

وسيتعين عليك النقر على اختصار سلة المهملات في العمود الأيسر ثم النقر على زر سلة المهملات ، متبوعًا بإفراغ سلة المهملات.

 

How to clear out Google Drive storage fast
كيفية إفراغ مساحة Google Drive جوجل درايف


كيفية تفريغ الصور من Google Photos 

 

يمكنك الانتقال إلى photos.google.com/settings وتغيير الخيار إلى جودة عالية ، ولكن هذا سينطبق فقط على العناصر التي تم نسخها احتياطيًا في المستقبل .

How to clear out Google Drive storage fast
كيفية تفريغ الصور من Google Photos 

انقر على زر استرداد التخزين وسيقوم التطبيق بضغط الصور ومقاطع الفيديو الحالية إلى جودة عالية.

 

ستخبرك الرسالة عن مقدار المساحة التي ستعود إليها وأيضًا أنه سيتم ضغط بعض العناصر الأخرى أيضًا عند النقر فوق الزر "ضغط".

How to clear out Google Drive storage fast
كيفية تفريغ الصور من Google Photos 

وإذا قمت بالنقر فوق ارتباط الألبومات في إصدار سطح المكتب من تطبيق Google Photos ، يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أي منها يمكنك حذفه.
 

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